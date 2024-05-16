搶暑期親子玩樂商機　桃園飯店業者推夏日限定住房專案

▲爭搶暑期親子玩樂商機，桃園飯店業者首推夏日限定住房專案。（圖／和逸飯店桃園館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

爭搶暑期親子旅遊商機，位於桃園青埔特區內的COZZI Blu和逸飯店桃園館，針對不同客群打造多項夏季限定住房專案，為旅人打造好玩又好吃的精彩夏日。除推出「前進海洋探索逸遊」住房專案，還有入住贈全台超人氣巧虎夢想樂園門票，以及號稱全台最美海洋系飯店，一秒到 Xpark 水族館，為親子遊創造滿滿的假期回憶。

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▲COZZI Blu和逸飯店．桃園館在COZZI Blu、巧虎夢想樂園及Xpark吃喝玩樂的行程，是親子出遊首選！（圖／和逸飯店桃園館提供）

COZZI Blu和逸飯店桃園館表示，該獨家推出「前進海洋探索逸遊」夏日假期住房專案，入住星級飯店即贈獨家吉祥物玩偶噗噗、魟魟、深受旅客好評的Blu Night 周邊商品，及Cabin Zone 親子手作活動，夏日入住，再加贈星級精品魚兒茶包，超可愛的金魚造型茶包有著「香檳」般的紅茶香氣，入口清甜順口，讓人愛不釋口。

▲和逸飯店桃園館「巧虎FUN電GO－暑期限定！FUN大好禮」搭配巧虎夢想樂園門票與巧虎快樂歌舞唱跳。（圖／和逸飯店桃園館提供）

另外，每房再贈Blu Night星級眠旅航程折價券500元，12月31日前預訂Blu Night星級海洋眠旅「宿海奇遇」早鳥優惠專案或「島嶼夢遊」可折抵乙次。由於，海洋主題客房緊扣著海洋生態主題，Xpark水族館及巧虎夢想樂園在飯店隔壁也是特色之一。

即日起推出「暑假逸童玩雙園」三天兩夜住房專案，入住即依房型贈送巧虎夢想樂園及Xpark門票，可暢玩全台首間巧虎夢想樂園及暢遊全台最潮的Xpark海底世界，讓親子漫遊桃園，在COZZI Blu享受放鬆的度假氛圍。