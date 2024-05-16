他拋問「為何台人這麼討厭楊丞琳？」　網點出2原因：風向回不去

記者曾筠淇／綜合報導

女星楊丞琳日前在《歌手2024》演唱〈帶我走〉，不過唱到高音時，卻被批走音，她事後則坦言，自己「被緊張打敗了」。楊丞琳表演的影片在網路上瘋傳，就有網友不禁好奇拋問，為什麼有這麼多人不喜歡楊丞琳？貼文曝光後，引發討論。

有網友在Dcard上，以「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳」為標題發文，提到他其實蠻喜歡楊丞琳，但每次只要有相關影片曝光，就會看到不少人留言嘲笑，笑楊丞琳唱歌、跳舞的表現不好。每次看到為了嘲笑而嘲笑的留言，就讓他覺得大家很像在霸凌楊丞琳。

原PO認為，其實楊丞琳也是個很認真、努力、會多方面嘗試的藝人，實在不懂台灣人為什麼要這樣？

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貼文一出，有網友點出，「關鍵是海鮮吧，感覺海鮮說之後風向直接回不去了」、「因為她不知感恩，回踩自己發跡的地方。你想像一下，舒華如果回台灣上節目，批評韓國食物多難吃，韓網會不會放過她」、「海鮮那段真的風向轉很大」。

▲楊丞琳曾說自己沒吃過什麼海鮮。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道）

還有網友表示，「就是唱歌跟跳舞比一般人好，但是她的實力放在演藝圈裡真的不出眾，又自信心爆棚的稱讚自己舞蹈表演跟唱歌實力，路人緣都自己被敗光了」、「否定我的都是酸民，老娘超有自信」、「態度+很多言論的問題」、「明明可以謙虛一點，但總覺得自己很強」、「就不謙虛啊」。

不過也有網友認為，「可是她的個性不是一直都這樣嗎？以前也沒看到有人多討厭她」、「我自己是也沒多喜歡她，但也覺得現在大多數網友就是在霸凌她而已」、「討厭她，但真的不解說台灣吃海鮮奢侈被出征」、「我個人也蠻喜歡她的，她演戲演得很好，唱歌我覺得也不差，我自己不太會因為一個失言就討厭一個藝人」。

回顧海鮮事件，楊丞琳當時在中國節目上被問到，「丞琳你台灣人怎麼沒吃過（豆腐魚）？」一旁來賓便說「沒有的，台灣沒有豆腐魚的！」這時楊丞琳則回應，「沒吃過，其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那」。