被媒人瞧不起！37歲大叔改娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

▲大陸一名大叔因娶不到老婆只好到越南結婚。（示意圖 photoAC）

圖文／鏡週刊

有些單身漢娶不到本地老婆，只好前往越南迎娶美嬌娘，然而卻也引發社會質疑是否涉及人口販運。近期一名來自大陸湖南的37歲大叔，因娶了越南籍美嬌娘而聲名大噪。原來是因為村內媒人都瞧不起他，認為他只是個養羊戶，不願意幫他介紹，因此他迫不得已才到越南迎娶外籍新娘。消息在網上曝光後引發軒然大波，不少網友抨擊這是「人口販運」。

綜合陸媒報導，湖南一名37歲男子娶了19歲貌美的越南籍老婆，身材高挑有168公分，婚後目前老婆已懷孕，預產期就在2個月後。儘管之前大陸曾發生一些異國婚姻的騙婚案例，最後導致當事人人財兩失，但是這名男子卻聲稱自己並不後悔結婚，強調已經與老婆達成共識，老婆答應要為他生幾個孩子，就算離婚，她也願意將其中一兩個小孩留給他，他為此已經感到心滿意足。

▲男子的越南老婆，貌美且身材高挑，引發網友論戰。（圖／翻攝自搜狐號）

這樁異國婚姻在網路上曝光後，引發網友抨擊，認為越南籍老婆並非出於自願，強烈指控這是「人口販運」行為，「這種女人是還沒有覺醒，沒有自己的人格，沒有自己的想法而已」、「這是把女人當生育工具，把小孩當物品」、「他們越南有專門的團隊，到時候會讓這名男子財兩空」。

不過也有網友反駁這種看法，「你們女生不是要男生們『睜眼看世界』嗎？如今男生確實已經向外面的世界看齊了，不娶你們又急了」、「人家你情我願的事，怎麼就成了人口販賣了？」「你覺得新娘是進入牢籠，也許新娘覺得自己是脫離苦海了呢？畢竟越南大環境在那裡」。



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