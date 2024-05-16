男友沒幹嘛「女友狂濕一片」羞爆！一票妹子點頭：真的會

▲原PO羞吐，和男友牽手也會濕一片。（示意圖／非新聞當事人／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

初戀的煩惱？一名妹子說，與男友才剛交往，每當走在一起、牽手或是擁抱，她的私密處都會濕一片，讓她尷尬又不知所措，「濕到整個內褲灰色區塊都變深。」文章引來眾多女孩點頭笑稱，「跟很愛的人相處才會溼，超羨慕」、「牽個手靠在旁邊或只是聞到男友味道就濕了！」

一名妹子透露，最近她終於在23歲脫離母胎單的身分，雙方還在摸索甜蜜期，但原PO有一件私密狀況而感到難以啟齒，明明男友沒做出任何親密的舉動，「就是我只是走在一起就濕、牽手濕、擁抱濕...自己真的沒有在想壞壞的事！」

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原PO崩潰又尷尬直呼，「濕到整個內褲灰色區塊都變深。」為此，原PO也認真爬文尋求解決辦法，像是勤換護墊，「或是可能發生關係後...可以降低一點敏感度。」

原PO也強調，並不想那麼快和男友肉體連結，因此方法不可行，目前也不敢和男友聊到這話題，因此求問大家怎麼辦？

文章曝光後，網友紛紛喊羨慕，「跟很愛的人相處才會溼，超羨慕，跟沒有那麼喜歡的，就算親了也還是乾乾的」、「剛交往時濕到內褲外，但現在不容易濕了，很羨慕」、「初戀真的會這樣」、「交往十年就會乾的跟沙漠一樣」、「跟我一樣！那時候第一次碰到這個狀況，我還以為我尿失禁欸」、「有性慾的話，可先買非侵入式的玩具試試看，應該可以減少一點這種問題」。

其他妹子也透露，「我剛跟男友交往的時候也是，男友也是我初戀，牽個手靠在旁邊或只是聞到男友味道就濕了，只能找機會趕快去廁所清理一下，後來忘記多久就慢慢沒這麼困擾了（還沒有發生關係），我是覺得不要為了這種事情發生關係啦，還是交往久一點穩定一點再做比較好」、「我以前也是牽手濕、親親濕，就是多帶幾片護墊在換，比較困擾的是現在，交往一年多跟男友色色都快連前戲都省了，他說反正我都會自己濕」。