不只Toyz！演藝圈他們也在關　連千毅恐嚇豆導秦偉性侵...都進監獄

▲同樣是知名網紅，連千毅連唆使小弟到另一直播主寵物店開槍示威，遭依組織犯罪、恐嚇、妨害自由等罪判刑7年，去年入監服刑。（圖／資料照片）



記者白珈陽／台中報導

知名直播主Toyz（劉偉健）涉賣大麻菸彈遭判刑4年2月定讞，預計今（16）日前往台中地檢署執行科報到。近年因案入獄的名人比比皆是，最知名的莫過於知名導演鈕承澤、秦偉、連千毅等，不論是為財、為色或是逞兇鬥狠，皆因克制不了自身慾望觸法，判刑確定後，又千方百計拖延，都成了社會最壞示範。《ETtoday東森新媒體》為讀者整理國內具代表性的娛樂圈人物的入監原因及近況。

和Toyz一樣是知名網紅卻觸法入獄的，還有紅極一時網拍直播主連千毅，當時連與寵物店直播主「大仁哥」在網路發生衝突，連唆使小弟到對方寵物店開槍示威，掀起直播主之亂。最後連千毅遭依組織犯罪、恐嚇、妨害自由等罪判刑7年，但連千毅不服，接連上訴通通被駁回，難逃牢獄懲罰，入獄前和有「真人娜美」封號的嬌妻石帕玉補辦婚禮，彌補缺憾。

▲秦偉因性侵案入獄，遭判刑7年8月。（圖／ETtoday資料照）



知名藝人秦偉是成名已久的廣播人，後跨足演藝圈、電視劇及電影，成為全方位藝人，1997年在電視綜藝節目表演時不慎遭火焚破相，傷癒復出後積極鼓勵其他傷友，有正面形象，2002年更在金鐘獎一舉拿下最佳主持人等3項大獎，事業正順。但2016年1名女造型師出面指控秦偉性侵，隨著案件曝光，多名女子接連跳出指控秦偉相同惡行，震驚演藝圈。檢方認定秦偉涉性侵8女，其中包含2名少女，年紀最小僅14歲，依強制性交等10罪將他起訴。

歷經多年審判，法院裁定秦偉3罪合併應執行7年8月徒刑，不過，秦偉始終不認罪，自稱只是「感情偏差」絕沒性侵，更強調自己曾入圍十大傑出青年，沒必要自毀長城。秦偉服刑至今約4年，2024年1月首度申請假釋，台中監獄假釋審查委員會因秦偉在獄中熱心參與文康活動、發揮主持才華、協助編寫監所刊物、無違規紀錄，並通過性侵犯的治療評估、再犯風險低等理由，讓秦偉假釋通過初審。不過，矯正署行政複查發現，秦偉至今未與受害的3女和解，此為判斷受刑人犯後態度的重要因素，因此駁回假釋申請。

▲鈕承澤性侵女工作人員入獄服刑。（圖／記者王兆麟翻攝）



同樣因性侵案入獄的還有人稱「豆導」的知名導演鈕承澤，鈕承澤曾在2015年藉由執導電影《軍中樂園》獲得台北電影節最佳編劇獎，鈕承澤被1名女性指控，2018年11月間，在沙發上對她用手指性侵得逞，經女方驗傷，在胸口等處驗出鈕的口水DNA，鈕賠償女方200萬元，但始終否認性侵，雙方未達成和解，2021年鈕承澤遭判刑4年定讞，並於花蓮監獄入監。

2023年12月間，鈕因執行刑期過半，符合假釋門檻，首度提出假釋申請，但矯正署認為鈕承澤違反被害人性自主意願，造成被害人無法抹滅之傷痛，且他先前觸犯《要塞堡壘地帶法》，5年內又犯性侵害案，駁回假釋申請。

▲陳盈潔去年8月入監服刑。（圖／記者黃彥傑攝）



此外，台語歌壇大姊大陳盈潔，2013年間向邱姓男子借款200萬元，後再追加80萬元、總計280萬元，邱男為確保債權，要求陳找人擔保，陳則找到胞姊在本票上偽簽另名胞妹的名字背書，經胞妹提起民事訴訟，全案因此爆發，陳盈潔刑事部分遭判3年2月，並於去年8月23日入監服刑。

不過入監不到2個月，陳在去年10月間驚傳腎衰竭陷入昏迷，又引發敗血症、急性呼吸衰竭、高血鉀等病情，一度送醫插管治療，陳因多年多年沒收入，無力支付昂貴的醫藥費，好友許常德當時發起說唱會，尋求各界協助，而陳盈潔也於去年被安排保外就醫。