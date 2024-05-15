不是抖音！高中生都在用「2款App」　學生認證：一下課就打開

▲高中生都在用這兩款App。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

通勤路上有些人會戴上耳機聽音樂，有些人會閉目養神，更多人會選擇滑手機打發時間，有網友表示，現在高中生通勤時，一定會打開2個App，分別是Threads社群平台，另一個則是音樂串流平台Spotify，貼文曝光，超光1.7萬名網友點讚，紛紛點頭，這兩款App真的是每天必用。

有網友在Threads發文，現在高中生通勤，必用2款App，分別是Threads和Spotify，一邊聽音樂，一邊瀏覽社群。貼文曝光，超過1.7萬名網友按讚，轉發數超過1500次，「我大學生也用Threads和Spotify」、「29歲老人路過，也是一樣把Threads和Spotify當作標配」、「我是高中生，這我」、「你在我眼睛裝監視器嗎，好可怕」、「每天一到放學就打開Threads和Spotify」、「如果Spotify是真的用唱片在播，那我已經用爛好幾隻讀頭了」。

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還有網友推薦YouTube Music、Apple Music、KKBOX「只剩我在用KKBOX嗎」、「YouTube music 不行嗎」、「我現在都用KKBOX」，還有網友笑喊「不是抖音真的要給讚」。

「Threads」是2023年Meta推出的新社群平台，上線短短5天就吸引超過1億位用戶下載，不少人都積極發文，分享生活點滴，不過在不到一個月的時間內，Threads的活躍用戶數量就出現了斷崖式的下跌，下降了70％。意外的是，在今年1月，因為碰到總統大選，相關議題持續延燒，Threads在台灣出現了一波不尋常的增長，甚至引起了Meta官方的關注。