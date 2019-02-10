喝3杯啤酒就犯「汽車殺人罪」！美國猶他州實施最嚴酒駕法規

▲美國猶他州實施嚴格的酒駕法規，成年人可能喝3杯啤酒就會達標，依「汽車兇殺案」起訴。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國猶他州（Utah）日前正式實施最嚴格的酒駕法規，將原本訂定血液酒精濃度含量從0.08克降到0.05克，一旦駕駛酒精濃度檢測超過標準值，將會以「汽車兇殺案」的三級重罪起訴。根據疾病預防控制中心（Centers for Disease Control and Prevention）的數據顯示，美國成年人平均每小時喝3杯350毫升的啤酒就會達標。

綜合外媒報導，長期以來猶他州在酒精限制標準上一直領先美國其他地區，不僅限制酒精濃度，也嚴格管制來自其他州駕駛的酒精攝取量。據了解，2017年約有1萬1千人死於超過0.08酒測標準駕駛的車禍事故，是美國國家運輸安全委員會（NTSB）自1982年統計數據以來死亡人數最少的一次。

NTSB一份報告顯示，酒測標準在0.05到0.79間造成的致命事故風險比0.05標準還要高17倍，而採取更嚴格限制後，致命車禍風險下降了18%。根據疾病預防控制中心估計，以12盎司（約350毫升）啤酒、5盎司（約150毫升）葡萄酒或1小杯（shot）烈酒為基準，一個體重160磅（約73公斤）的成年男性在一小時內飲用3杯酒精飲料後，酒測值就會達到0.05。

▲儘管沒有發生意外就不會被攔查檢測，猶他州官員仍強調喝酒就不要開車。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

猶他州公共安全部副部長拉皮奇（Michael Rapich）指出，在新法規正式實施後的24小時內，就有8名駕駛因為酒駕被捕，所有人的血液酒精濃度都高於0.08%，目前尚未看出明顯成效。此外，通常只有事故發生被捕時才能測量血液酒精含量，因此即使超過標準，只要「沒有明顯損傷」，就不會被攔查或逮捕。拉皮奇也強調，避免酒駕的唯一方法就是喝酒不開車。

台灣的酒駕標準為吐氣酒精濃度達每公升0.15毫克或血液中酒精濃度達0.03%；吐氣酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上者，將違反刑法公共危險罪。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。