　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

美航機師酒後還想飛　離地前幾分鐘遭警攔截逮捕「航班取消」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國航空,American Airlines。（圖／路透）

▲ 美國航空是全世界載客量、客運總里程和機隊最大的航空公司。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國航空公司（American Airlines）一名機師7日在準備從英國曼徹斯特機場起飛的幾分鐘前，因飲酒被捕。根據大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police）的一份聲明，警方當天上午11時前不久獲報指出，一名機師「可能受到酒精的影響」。一名62歲男性機師隨後遭到逮捕，目前已獲保釋，正等待進一步調查。

綜合英媒報導，這名機師原定於當地時間上午11時5分自曼徹斯特出發，飛往賓夕法尼亞州費城；在他被捕後，這架AA735航班也遭到取消。美國航空隨後聲明證實，他們的一名員工已被拘留，「安全是我們的首要任務。我們為顧客致上歉意，很抱歉破壞他們的旅行計劃」，也已經為受到影響的乘客預訂其他航班。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，機師的酒測標準較一般駕駛人嚴格許多，體內每100毫升血液中的酒精含量不得超過20毫克；而在英格蘭、威爾斯和北愛爾蘭，一般駕駛人每100毫升血液中的酒精含量只要不超過80毫克，就可以通過酒測。

2018年11月，一名日本機師從倫敦希斯洛機場起飛前，酒測值超標9倍以上，被判在英國監獄服刑10個月。同年10月底，全日空航空公司（All Nippon Airways）一名機師因前一天晚上飲酒過量導致身體不適，造成5架國內航班延誤；該公司隨後出面道歉。

此外，英國航空公司（British Airways）經驗豐富的機師莫納漢（Julian Monaghan）2018年6月被判處8個月徒刑。因為他在從倫敦蓋特威克機場飛往東非模里西斯以前，酒測值超標4倍以上。

ET快訊
過年集資買刮刮樂！4年輕人以為「中10萬」　店員一看翻10倍
刷卡訂房1晚384元！他下秒崩潰「是美金」1人包花蓮獨棟民宿

關鍵字：美國航空,美航,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

NASA公布最新登月計畫：讓太空人長住月球！

俄羅斯計畫2031年完成首次載人登月　月球基地2034開工

狂嗑漢堡、薯條！川普歷經4小時健檢　白宮醫師這樣說...

美航機師酒後還想飛　離地前幾分鐘遭警攔截逮捕「航班取消」

320萬敲門磚進川普高球俱樂部　5會員爽當駐外大使

極地渦旋凍爆！美國人瘋「滾水挑戰」...熱水沒結冰慘被燙傷

請客只請速食店！社工生前超摳門　竟秘密捐贈3億助弱勢童

一起戒酒不流行了！　美國「戒網互助會」幫你擺脫電玩

創立「認真找女友官網」推銷自己　他收到50份申請超高人氣

5歲女童睡夢中遭強綁「性侵後曝屍街頭」　印度每13.5分鐘就有人受害

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

老翁洗腎後頭暈騎車...2度自摔倒地 熱心民眾扶起讓他靠、擋後方來車

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

室外瓦斯桶起火莫慌張、別潑水　鋼瓶內壓＞外壓關閥門瞬間熄火

NASA公布最新登月計畫：讓太空人長住月球！

俄羅斯計畫2031年完成首次載人登月　月球基地2034開工

狂嗑漢堡、薯條！川普歷經4小時健檢　白宮醫師這樣說...

美航機師酒後還想飛　離地前幾分鐘遭警攔截逮捕「航班取消」

320萬敲門磚進川普高球俱樂部　5會員爽當駐外大使

極地渦旋凍爆！美國人瘋「滾水挑戰」...熱水沒結冰慘被燙傷

請客只請速食店！社工生前超摳門　竟秘密捐贈3億助弱勢童

一起戒酒不流行了！　美國「戒網互助會」幫你擺脫電玩

創立「認真找女友官網」推銷自己　他收到50份申請超高人氣

5歲女童睡夢中遭強綁「性侵後曝屍街頭」　印度每13.5分鐘就有人受害

NASA公布最新登月計畫：讓太空人長住月球！

人夫與女同事狂傳鹹濕簡訊　正宮「拔手機線」意外揭外遇真相

俄羅斯計畫2031年完成首次載人登月　月球基地2034開工

旅日苦惱乾冷球又不能沾血　畢雯媛狂擦乳液「手指」飛出去

民進黨推新決議文？　郭正亮：應確定總統候選人再談

華航罷工打亂旅客行程安排　徐永明推修法「罷工預告」

哪個科系畢業適合賣壽司？　答案讓網友爆笑：噴了滿螢幕咖啡

罷工推民進黨派系鬥爭？王浩宇曝：華航跟國民黨淵源比較深

柯建銘：虐童、酒駕、預告罷工　3案修法擬列優先法案

奶汪遭親媽啃咬腋下...插管餵食30天救活　3年後長成「巨大麥克風」

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

國際熱門新聞

不准死在這　全球唯一禁死小鎮

鄰居潛入他家上吊！屋主回家傻在..

「我要奶！」2歲兒見巨乳扯衣搓..

美女DJ殺貓分屍　檢盼更多證據..

狗狗染毛嚴重過敏灼傷…耳朵掉了

28歲存790萬！他曝存錢大絕..

體驗貧窮　富家女：我的人生是天..

英超球星失聯　愛犬窗邊等他回家

男咬一半雞肉　嚇見肉藏有蠕動肥..

英超28歲球星遺體尋獲

地獄朝鮮，財團經濟體下的88世..

她慘摔被老公嘲笑　結婚180秒..

薩利機長傳奇　哈德遜奇蹟10週..

白宮宣布：中美2／14～15北..

更多熱門

相關新聞

川普高球俱樂部　5會員爽當駐外大使

美國總統川普被爆出，自上任以來多次任命自己私人高爾夫球俱樂部的會員擔任大使，派駐海外，引發輿論譁然。美媒《今日美國》調查發現，川普自上任後共認命了8名俱樂部會員出任重要的公職，官箴監督團體更批，川普根本是模糊總統公職與自身私人利益的界線。

美12艘航母難達成　樂觀估計要到2060年

極地渦旋！美國人瘋「滾水挑戰」反燙傷

中美「川習會」推遲背後轉折　英媒披露：地點喬不攏

即／川普：將於越南河內會金正恩

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中300萬

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩27

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

李李仁：痛不算什麼 5結紮人夫超暖

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟遭揮拳噴血

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

6女神「婚禮伴娘服」Baby的被酸心機！

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

「74部」陪90後長大的經典卡通！

不准死在這　全球唯一禁死小鎮

更多

最夯影音

更多

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面