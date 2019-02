超狂解放！離職最後一天他扮「蜘蛛人」　同事笑：他想讓老闆抓狂

▲影片來源/youtube/Walter Costa

國際中心/綜合報導

不少民眾會選擇在年後離職,而在公司的最後一天,通常都是安靜地辦理離職手續,但卻有人決定來個「大解放」。巴西聖保羅(São Paulo)一名銀行職員,最近選擇了離開公司,而他在工作的最後一天,拋開原本的形象,穿起蜘蛛人服裝來上班,舉止搞笑讓同事們大笑不已,見識到「不做的最大」,也成為當天有趣的插曲。

從影片和照片可以看出,場景是在辦公室裡,只見一個打扮成的蜘蛛人的人,開心地分送糖果給每個人,而同事們紛紛拿出手機來拍他。原來這名蜘蛛人是銀行分析部門的員工,在去年底時遞出辭呈,當天是他在該銀行工作的最後一日,他決定不要像其他人一樣,平淡、普通地做完這一天,於是打扮成蜘蛛人,逗趣的樣子在辦公室裡引起騷動,也讓其他同事們都笑翻了。

▲蜘蛛人離職前最後一天上班,還是很認真地工作喲。(圖/翻攝自youtube/Walter Costa)

不過,在最後一天他可沒忘要好好工作,不但仔細交接,甚至還教導同事不懂的地方,期間還隨意趴上辦公桌,相當逗趣,讓同事忍不住PO文寫下「工作的最後一天,這個人準備讓老闆瘋狂」。不少網友也笑著說「我希望他能爬上牆,然後射蜘蛛網在他老闆臉上」、「就算是最後一天,我也沒辦法像他這麼敢。」

Hi @9GAG next time please give some credit, ok

https://t.co/1pdiMd66dU