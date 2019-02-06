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超狂解放！離職最後一天他扮「蜘蛛人」　同事笑：他想讓老闆抓狂

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▲影片來源／youtube／Walter Costa

國際中心／綜合報導 

不少民眾會選擇在年後離職，而在公司的最後一天，通常都是安靜地辦理離職手續，但卻有人決定來個「大解放」。巴西聖保羅（São Paulo）一名銀行職員，最近選擇了離開公司，而他在工作的最後一天，拋開原本的形象，穿起蜘蛛人服裝來上班，舉止搞笑讓同事們大笑不已，見識到「不做的最大」，也成為當天有趣的插曲。

從影片和照片可以看出，場景是在辦公室裡，只見一個打扮成的蜘蛛人的人，開心地分送糖果給每個人，而同事們紛紛拿出手機來拍他。原來這名蜘蛛人是銀行分析部門的員工，在去年底時遞出辭呈，當天是他在該銀行工作的最後一日，他決定不要像其他人一樣，平淡、普通地做完這一天，於是打扮成蜘蛛人，逗趣的樣子在辦公室裡引起騷動，也讓其他同事們都笑翻了。

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▲蜘蛛人離職前最後一天上班，還是很認真地工作喲。（圖／翻攝自youtube／Walter Costa）

不過，在最後一天他可沒忘要好好工作，不但仔細交接，甚至還教導同事不懂的地方，期間還隨意趴上辦公桌，相當逗趣，讓同事忍不住PO文寫下「工作的最後一天，這個人準備讓老闆瘋狂」。不少網友也笑著說「我希望他能爬上牆，然後射蜘蛛網在他老闆臉上」、「就算是最後一天，我也沒辦法像他這麼敢。」

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