許智傑：交通部只佔華航34％股權　無法完全干涉決策





▲立委許智傑。（圖／記者翁嫆琄攝）

政治中心／綜合報導

桃園市機師工會華航分會8日早上6時啟動罷工，對春節輸運造成影響。此事也傳出「華航董事長何煖軒只聽桃園市長鄭文燦的話，根本不理交通部」的說法；不過民進黨立委許智傑在臉書PO文表示，交通部長林佳龍盡力協助協調是必要的，但交通部只佔華航股權34%，確實沒辦法干涉華航決策。

針對華航機師罷工，有媒體報導，交通部官員私下表示，何煖軒不把交通部放在眼裡，只聽鄭文燦的，就算部長親自出馬也沒用。面對這項爆料，桃園市府深夜發聲明稿澄清，鄭文燦從來不介入華航公司的公司治理，處理勞資爭議也是依據法令及公共利益原則公事公辦。

許智傑也在臉書PO文幫忙緩頰，稱交通部長協調是必要的，但交通部只佔華航股權34％，沒辦法完全干涉華航決策，希望華航、交通部、罷工事件地的桃園市府能盡快協調，讓此事盡快落幕，也讓春節搭飛機的旅客恢復正常，這才是當務之急。

只是面對許智傑的言論，鄉民並不買單，紛紛表示「哈哈哈 騙人不懂華航」、「推責任囉 其他股東你說說看呀 嘻嘻」、「所以股權過半說話就可以最大聲？？」、「然後呢？難道其他個體股東一口氣佔了49%股份？講得好像34%很少 換成任何大公司 34%絕對都算大股東了好嗎」、「34%都沒發言權嗎」、「有哪個大股東持股比34%多？」、「2016都能撤換董事長總經理了 2019跟我說沒影響力」、「34%已經很多了好嗎？ 2020 誰拿34%就贏了」。

▼鄉民質疑交通部股權只佔34%能否干涉華航決策。（圖／翻攝自PTT）