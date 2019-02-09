罷工推民進黨派系鬥爭？王浩宇曝：華航跟國民黨淵源比較深

▲機師工會理事長李信燕帶領罷工華航機師於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

華航機師8日展開罷工，國民黨議員王鴻薇則在臉書爆料，罷工事件是民進黨內的派系鬥爭，對此，桃園市議員王浩宇認為，如果說民進黨可以掌握華航，我覺得對民進黨並不公平，因為華航有很多高層到機師跟國民黨的淵源比較深。

王鴻薇表示，華航12席董事都是官派，連3席獨立董事都是出自官方或國營事業體系，她說，交通部長林佳龍是民進黨「正國會的二掌櫃」，華航董事長何煖軒是「新潮流門神」，而桃園市長鄭文燦正是新潮流派系，外界稱華航董事長何煖軒只聽鄭文燦的指示不甩林佳龍。

▲交通部長林佳龍發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 華航董事長何煖軒受訪。（圖／生活中心翻攝）

對此，鄭文燦受訪時否認派系鬥爭說法，表示「如果他（何）接受我建議跟會工會對話，長榮達成，華航卻不能，應該就不會有罷工」，也駁斥，沒有派系問題，是編故事。

▲鄭文燦。（圖／記者張君豪翻攝）

華航機師工會跟資方協商破局因此罷工，王浩宇認為，華航高層當然有要檢討的地方，「但如果說民進黨可以掌握華航，我覺得對民進黨並不公平。」

民進黨派系鬥爭是否為罷工關鍵，王浩宇覺得應該要先釐清事實，他指出，華航從高層到機師，其實很多都是過去空軍退伍的，「跟國民黨的淵源比較深，就算是派任了官員，民進黨也很難完全掌握。」

▲王浩宇針對華航罷工發文。（圖／翻攝王浩宇臉書）

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