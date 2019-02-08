　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北部白天氣溫比昨天大降10度　東半部及大台北有短暫雨

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,行人,保暖,禦寒,信義區,陰天,寒流,冷空氣。（圖／記者季相儒攝）

▲天氣示意圖。（圖／記者季相儒攝）

生活中心／綜合報導

今（8日；初四）天受到東北季風影響，北台灣氣溫明顯下降，中央氣象局預估，白天高溫約18至21度，與昨天相比有10度左右的降幅，花東高溫約23至25度，中南部影響不大，高溫仍有25至30度，不過日夜溫差大。氣象局指出，東半部及大台北地區有局部短暫雨，桃園以南仍可維持多雲到晴的天氣。

氣象局說明，昨（7日；初三）天白天各地大多為晴到多雲，高溫普遍在28到31度，晚起隨著東北季風增強，北部及東半部地區轉為有局部短暫雨，北部及東北部天氣轉涼；今天清晨北部低溫約15、16度，中南部及東半部約17至20度仍較涼

氣象局表示，今天受東北季風影響，北台灣氣溫明顯下降，白天高溫約18至21度，與昨天相比有10度左右的降幅，花東高溫約23至25度，中南部影響不大，高溫仍有25至30度，不過日夜溫差大，請留意氣溫的變化適時增添衣物。氣象局指出，東半部及大台北地區有局部短暫雨，桃園以南仍可維持多雲到晴的天氣。

▲▼台北市,101,房地產,房價,低價,台灣,天氣。（圖／記者林敬旻攝）

▲天氣示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局預估，週六至下週一（9日至11日；初五至初七）在東北季風影響下，北部及東北部屬於整天偏涼的天氣型態，白天高溫約20到23度，至於中南部及花東影響不大，高溫仍有24到29度左右，這波東北季風對低溫的影響不大，各地低溫約14到19度；降雨方面，主要還是在北部及東半部會有些局部短暫雨，中南部依舊維持多雲到晴。

氣象局說，下週二、下週三（12日、13日）東北季風減弱，白天氣溫逐漸回升，清晨仍涼，西半部日夜溫差大；東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；下週四（14日）水氣稍增加，北部地區也有局部短暫雨，氣溫略降。

ET快訊
快訊／華航機師罷工　林佳龍：春節罷工模糊訴求，下午來交通部談
「中獎率69%」卻都沒中？2000元刮刮樂暗藏數字遊戲

關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／華航機師要「最大股東出面」！林佳龍3hrs後回應：下午來交通部談

初四「接財神」6大眉角2禁忌　「拜對時間」豬年財運旺整年

一生一次婚紗照就要這樣拍！　新人變身時尚超模魂

初四連假北上最高峰！國5龜速30公里　國1國3部分路段開始塞了

影／150機師怒罷工！　華航董座視察桃機：法律不是我何某可改變

痛訴「專業被作賤」！醫師工會872字挺機師：非基層該承擔的苦果

開學3個月！小二女兒課本「皮開肉綻」超慘烈　網笑爛：至少封面還在

北港朝天宮抽國運籤　人口籤「龍虎相會」要「以和為貴」

事情太多腦袋打結！5步學會小幫手「心智圖」

華航機師爭什麼？一張圖看懂工會5大訴求　資方僅回應2點

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

春遊目擊路邊汽車引擎蓋冒火　勇男速撲滅網驚：差點燒一排

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

醉漢當街上演警匪片！手機變槍枝　狂敲玻璃吼：依法開槍喔對不對（？

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：94要擠你們中間！

快訊／華航機師要「最大股東出面」！林佳龍3hrs後回應：下午來交通部談

初四「接財神」6大眉角2禁忌　「拜對時間」豬年財運旺整年

一生一次婚紗照就要這樣拍！　新人變身時尚超模魂

初四連假北上最高峰！國5龜速30公里　國1國3部分路段開始塞了

影／150機師怒罷工！　華航董座視察桃機：法律不是我何某可改變

痛訴「專業被作賤」！醫師工會872字挺機師：非基層該承擔的苦果

開學3個月！小二女兒課本「皮開肉綻」超慘烈　網笑爛：至少封面還在

北港朝天宮抽國運籤　人口籤「龍虎相會」要「以和為貴」

事情太多腦袋打結！5步學會小幫手「心智圖」

華航機師爭什麼？一張圖看懂工會5大訴求　資方僅回應2點

以為撿到免費豬肉！女大生遭殺「燙熟切成2000片」　血腥謎團23年無解

朱立倫打麻將「很怕相公」　馬英九發福卡「我永遠18歲」

華航高雄取消5航班影響928人　出境簽轉桃機或其他航空

快訊／華航機師要「最大股東出面」！林佳龍3hrs後回應：下午來交通部談

初四「接財神」6大眉角2禁忌　「拜對時間」豬年財運旺整年

中職／一色優回來啦！統一23日在台南球場舉辦感謝會

柯文哲當網紅搞笑　王世堅：可能是條路但請先辭市長

幸福南桃園 房價穩定聚買氣

韓系休旅賣9年終於改款！雙龍Korando預告日內瓦車展首發

朗多0.2秒驚天絕殺　湖人1分差險勝綠衫軍

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

生活熱門新聞

快訊／嘉義凌晨規模4.9地震！..

快訊／華航機師宣布2/8早上6..

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險..

機師罷工！華航宣布：美日港菲2..

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

初四接財神這樣做　財運旺整年！

年味越來越淡　網：物質豐富長輩..

有房有車！185男相親交往最多..

《2019星座X生肖X血型》運..

小港機場3班次取消　旅客：我知..

紅衣女鬼牽姻緣！退伍男消瘦像被..

餵奶到一半！外婆當眾掀她哺乳巾

華航罷工驚見「22歲鮮肉天團」..

華航工會字聲明：別讓地勤受怒罵..

更多熱門

相關新聞

北初三飆30度高溫　初四起「轉涼4天」

春節連假期間天氣變化速度快且冷暖交替頻繁，中央氣象局預報員張承傳指出，今（6日）最高溫出現在高雄月眉氣溫達到31.3度，人工觀測站也在嘉義出現29.1度高溫，而明天氣溫也將持續升高2至3度，北部將有29度高溫，南部也將達到31度。

19：32東部海域地震　北台灣有感

初二高溫24度↑、金門馬祖易起霧

初一全台多雲短暫雨中南部空氣轉差

除夕冷空氣快閃！全台雨最低溫16度

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

快訊／嘉義凌晨規模4.9地震！一晃嚇醒網友

快訊／華航機師宣布2/8早上6點啟動罷工

她慘摔被老公嘲笑　結婚180秒離婚

即／春節出國被罵　韓國瑜返台現身桃園機場

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險套抱孫

28歲存790萬！他曝存錢大絕37歲就能退休　

機師罷工！華航宣布：美日港菲26班機全取消

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

超市「冷藏奶茶年度霸主」出爐！

初四接財神這樣做　財運旺整年！

「6聊Line調情法」把妹秒脫單！

「我要奶！」2歲兒見巨乳扯衣搓揉

年味越來越淡　網：物質豐富長輩凋零

有房有車！185男相親交往最多撐幾周

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

更多

最夯影音

更多

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面