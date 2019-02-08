北部白天氣溫比昨天大降10度　東半部及大台北有短暫雨

▲天氣示意圖。（圖／記者季相儒攝）

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今（8日；初四）天受到東北季風影響，北台灣氣溫明顯下降，中央氣象局預估，白天高溫約18至21度，與昨天相比有10度左右的降幅，花東高溫約23至25度，中南部影響不大，高溫仍有25至30度，不過日夜溫差大。氣象局指出，東半部及大台北地區有局部短暫雨，桃園以南仍可維持多雲到晴的天氣。

氣象局說明，昨（7日；初三）天白天各地大多為晴到多雲，高溫普遍在28到31度，晚起隨著東北季風增強，北部及東半部地區轉為有局部短暫雨，北部及東北部天氣轉涼；今天清晨北部低溫約15、16度，中南部及東半部約17至20度仍較涼。

氣象局表示，今天受東北季風影響，北台灣氣溫明顯下降，白天高溫約18至21度，與昨天相比有10度左右的降幅，花東高溫約23至25度，中南部影響不大，高溫仍有25至30度，不過日夜溫差大，請留意氣溫的變化適時增添衣物。氣象局指出，東半部及大台北地區有局部短暫雨，桃園以南仍可維持多雲到晴的天氣。

▲天氣示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局預估，週六至下週一（9日至11日；初五至初七）在東北季風影響下，北部及東北部屬於整天偏涼的天氣型態，白天高溫約20到23度，至於中南部及花東影響不大，高溫仍有24到29度左右，這波東北季風對低溫的影響不大，各地低溫約14到19度；降雨方面，主要還是在北部及東半部會有些局部短暫雨，中南部依舊維持多雲到晴。

氣象局說，下週二、下週三（12日、13日）東北季風減弱，白天氣溫逐漸回升，清晨仍涼，西半部日夜溫差大；東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；下週四（14日）水氣稍增加，北部地區也有局部短暫雨，氣溫略降。