再熱1天！北部初三飆近30度高溫　初四起「轉涼4天」低溫探15度

▲初三依舊是好天氣，北部將出現近30度高溫。（圖／記者季相儒攝）

記者崔至雲／台北報導

春節連假期間天氣變化速度快且冷暖交替頻繁，中央氣象局預報員張承傳指出，今（6日）最高溫出現在高雄月眉氣溫達到31.3度，人工觀測站也在嘉義出現29.1度高溫，而明天（7）初三氣溫也將持續升高2至3度，北部將有29度高溫，南部也將達到31度，算是非常炎熱。

「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專指出，初四（8）至初七（11）在東北季風影響下，北部及東北部屬於整天偏涼的天氣型態，白天高溫約20到22度，至於中南部及花東影響不大，高溫仍有24到29度左右，這波東北季風對低溫的影響不大，各地低溫約15到19度；降雨方面主要還是在北部及東半部會有些局部短暫雨，中南部依舊維持多雲到晴。

▲初四到初七在東北季風增強的影響下，北東轉為濕涼天氣。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁報天氣 - 中央氣象局）

另外，下週二、下週三（12日、13日）東北季風減弱，清晨仍涼，白天氣溫逐漸回升；東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣：14日至16日東北季風再度增強，北台灣天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

此外，根據行政院環保署空氣品質預報資訊顯示，明台灣為弱綜觀天氣系統，風速偏弱，西半部地區水平擴散條件較差，污染物易累積，西半部地區及金門、馬祖清晨易有局部霧或低雲影響能見度。

▲衛星雲圖。（圖／取自中央氣象局）

氣象局18:00時也發布濃霧特報，今日台灣西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖（17時55分）已有濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。

花東空品區為「良好」等級；北部、宜蘭空品區以及澎湖地區為「普通」等級，其中北部空品區局度地區可能達橘色提醒等級；竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區位於背風處，擴散條件較差為「橘色提醒」等級，雲嘉南以及高屏空品區，局部地區可能達紅色警示等級；金門受中國東南沿海污染影響為「紅色警示」等級。