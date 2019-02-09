更新／華航罷工「初五取消12班機」　機師集體癱瘓美日港菲

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【1048更新】針對中華航空公司機師罷工事件，桃園國際機場更新說明如下：

一、 依據中華航空公司於9日上午8時提供之資料，桃園機場今日共有9個航班取消（含出境4個航班，及入境5個航班），受影響旅客人數約為1028人。

二、 桃園機場公司仍積極與航空公司及航警局等其他駐機場單位協調相關作為，並請航空公司通知旅客最新情況，並協助受影響之旅客簽轉事宜。

三、 關於本事件之後續，機場公司將持續密切關注，同時呼籲出國旅客及接機民眾注意航空公司發布之最新訊息。

四、 昨日桃園機場兩航廈秩序大致良好，機場公司將盡全力做好停機位之安排，及旅客之導引安置服務與航廈秩序維持，將本事件可能之衝擊降至最低。

▲華航機師8日起無限期罷工。（圖／記者屠惠剛攝）

機師工會華航分會罷工至今超過24小時，無限期罷工持續延燒，昨已取消14個航班，影響超過1800名旅客，目前台中清泉崗機場及台北松山機場往返航班均不受影響，9至10日還有18個國際及兩岸航班會受到影響，航班異動最新資訊，可查看罷工專區的「最新消息」。

華航勞資協商破裂，機師工會8日早上6時發動史上第一次罷工，由於預告到罷工期間只有6小時，再加上正值農曆春節輸運暴增期間，引起不少旅客抱怨連連，不過也有人力挺，認為在疏運高峰點抗爭才有用。

▲受到罷工影響，地勤忙著處理旅客票務。（圖／記者林敬旻攝）

據華航官網消息指，9日取消12航班、延遲3航班，10日取消3航班，共有18個國際及兩岸航班受到影響，詳情如下：

9日取消航班分別為CI922 香港 - 台北、CI113 廣島 - 台北、CI838 曼谷 - 台北，CI933/934 高雄 - 香港來回、CI861/862 台北 - 金邊來回、CI935/936 高雄 - 香港來回、CI2581 高雄 - 上海(浦東)、CI012 台北 - 紐約、CI032 台北 - 溫哥華、CI601/602 台北 - 香港來回、CI751 新加坡 - 泗水、CI176/177 高雄 - 大阪。

9日延遲航班分別為CI120/121 台北 - 沖繩來回、CI503/504 台北 - 上海(浦東) 來回、CI521/522 台北 - 廣州來回。

10日取消航班包含CI011 紐約 - 台北、CI031 溫哥華 - 台北、CI752 泗水 - 新加坡。

▲9日至10日華航受影響班機。（圖／翻攝自中華航空官網）