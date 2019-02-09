　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

更新／華航罷工「初五取消12班機」　機師集體癱瘓美日港菲

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

生活中心／綜合報導

【1048更新】針對中華航空公司機師罷工事件，桃園國際機場更新說明如下：

一、 依據中華航空公司於9日上午8時提供之資料，桃園機場今日共有9個航班取消（含出境4個航班，及入境5個航班），受影響旅客人數約為1028人。

二、 桃園機場公司仍積極與航空公司及航警局等其他駐機場單位協調相關作為，並請航空公司通知旅客最新情況，並協助受影響之旅客簽轉事宜。

三、 關於本事件之後續，機場公司將持續密切關注，同時呼籲出國旅客及接機民眾注意航空公司發布之最新訊息。

四、 昨日桃園機場兩航廈秩序大致良好，機場公司將盡全力做好停機位之安排，及旅客之導引安置服務與航廈秩序維持，將本事件可能之衝擊降至最低。

▲▼華航罷工 松機情況 工會代表說明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲華航機師8日起無限期罷工。（圖／記者屠惠剛攝）

機師工會華航分會罷工至今超過24小時，無限期罷工持續延燒，昨已取消14個航班，影響超過1800名旅客，目前台中清泉崗機場及台北松山機場往返航班均不受影響，9至10日還有18個國際及兩岸航班會受到影響，航班異動最新資訊，可查看罷工專區的「最新消息」

華航勞資協商破裂，機師工會8日早上6時發動史上第一次罷工，由於預告到罷工期間只有6小時，再加上正值農曆春節輸運暴增期間，引起不少旅客抱怨連連，不過也有人力挺，認為在疏運高峰點抗爭才有用。

▲▼華航機師罷工，地勤處理旅客票務。（圖／記者林敬旻攝）

▲受到罷工影響，地勤忙著處理旅客票務。（圖／記者林敬旻攝）

據華航官網消息指，9日取消12航班、延遲3航班，10日取消3航班，共有18個國際及兩岸航班受到影響，詳情如下：

9日取消航班分別為CI922 香港 - 台北、CI113 廣島 - 台北、CI838 曼谷 - 台北，CI933/934 高雄 - 香港來回、CI861/862 台北 - 金邊來回、CI935/936 高雄 - 香港來回、CI2581 高雄 - 上海(浦東)、CI012 台北 - 紐約、CI032 台北 - 溫哥華、CI601/602 台北 - 香港來回、CI751 新加坡 - 泗水、CI176/177 高雄 - 大阪。

9日延遲航班分別為CI120/121 台北 - 沖繩來回、CI503/504 台北 - 上海(浦東) 來回、CI521/522 台北 - 廣州來回。

10日取消航班包含CI011 紐約 - 台北、CI031 溫哥華 - 台北、CI752 泗水 - 新加坡。

▲▼9日至10日華航受影響班機。（圖／翻攝自中華航空官網）.JPG OK

▲9日至10日華航受影響班機。（圖／翻攝自中華航空官網）

ET快訊
過年親戚問「大飛收入好嗎」　楊晨熙露尷尬苦笑老實招了
16歲少女籌學費！大東夜市扮「奇寶恐龍」遭揮拳噴血網氣炸
夫妻買整本「中獎率100%」刮刮樂！爽中300萬立刻出國玩

關鍵字：華航罷工,無限期罷工,機師,勞資協商

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

更新／國5北上「紫爆」宜蘭-頭城時速18km　上匝道先排一波

更新／華航罷工「初五取消12班機」　機師集體癱瘓美日港菲

美國人評價英文能力！韓國瑜讓人尊敬　柯文哲會「高程度詞彙」：但有口音

機師罷工旅行社慘遭殃！連帶背賠償怒喊也要抗爭　觀光局回應了

華航罷工響應達380人！機師憶過勞航班「下降時累到眼睛快閉起來」　

北台灣下探15度「濕冷到開工！」　中南部日夜溫差大

點1杯高山茶！店員弟錯意被搭訕「嬌羞吐6字反撩」　永和哥嚇傻：他X的

一張圖看華航機師「薪水、休假、工時」待遇　一年可休假至少157天↑

12星座職場特質！A型天蠍「狠角色」、AB型摩羯「職場黑馬」

初五出遊注意！北部15-19度、整天濕涼　中南部日夜溫差大

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

與伴侶爭吵、生活被瑣事填滿　新手媽記錄女人產後心路歷程

為了做自己！辭職當街拍攝影師　「完成夢想...是一件很奢侈的事」

更新／國5北上「紫爆」宜蘭-頭城時速18km　上匝道先排一波

更新／華航罷工「初五取消12班機」　機師集體癱瘓美日港菲

美國人評價英文能力！韓國瑜讓人尊敬　柯文哲會「高程度詞彙」：但有口音

機師罷工旅行社慘遭殃！連帶背賠償怒喊也要抗爭　觀光局回應了

華航罷工響應達380人！機師憶過勞航班「下降時累到眼睛快閉起來」　

北台灣下探15度「濕冷到開工！」　中南部日夜溫差大

點1杯高山茶！店員弟錯意被搭訕「嬌羞吐6字反撩」　永和哥嚇傻：他X的

一張圖看華航機師「薪水、休假、工時」待遇　一年可休假至少157天↑

12星座職場特質！A型天蠍「狠角色」、AB型摩羯「職場黑馬」

初五出遊注意！北部15-19度、整天濕涼　中南部日夜溫差大

投資人必讀！台股逐筆交易將上路，3大原則教你投資賺錢

台中1歲女童「欄杆縫隙」摔落6m高大甲溪　搶救2hr身亡

把不順利留在過去！抽張牌算「難關是否有轉機」

想發呆整天就來這！宜蘭必去5間絕美海景咖啡館　蔚藍海岸好療癒

2男偷民宅失手躲車內　主人拍照網稱「毒蟲瘦到像鬼？」

更新／國5北上「紫爆」宜蘭-頭城時速18km　上匝道先排一波

我一直沒紅過啦！馬俊麟苦熬15年等到《大時代》孫煥然

藍太陽南下搶票？　王金平：高雄很OPEN

中美「川習會」推遲背後轉折　英媒披露：地點喬不攏

昆凌新年首曬女兒！　小周周「紅色公主裝」Q炸…網嗨翻：終於不是後腦勺

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

生活熱門新聞

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩..

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有..

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死..

妹遇火災逃生！爸竟吐「超酸歧視..

足球巧克力真名曝光　網友好驚訝

16歲女兒最強撒嬌！爸驚合照全..

初五迎財神！凌晨3點最合適

通水管被收8700元　網：通1..

180帥哥曝擇偶條件被拉黑　網..

曾放送裸美照　無敵小恩恩爆與有..

年味越來越淡　網：物質豐富長輩..

女大生回兩句話　詐騙集團傻住：..

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

彩券行店員曝6招！刮刮樂藏3英..

更多熱門

相關新聞

華航罷工響應達380人！機師憶過勞航班

桃園市機師工會華航分會啟動史上首次罷工已經進入第二天，統計目前收到檢定證數量達380張。9日上午也陸續有機師來到松山機場交證表態參與，同樣在機上工作的空服員工會成員也特地前來聲援。有機師受訪表示，過勞航班在半夜會有5~6小時無法休息情況下執行，他自己執勤時就曾經在飛機下降、工作量最大時累到眼睛快要閉起來。

機師罷工重創兩岸航線？　華航大陸首代張志潔澄清

重回談判桌！華航機師罷工「首日事件簿」

罷工是最後手段　機師工會公開信

即／華航公布17班機　今1800旅客受影響

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩27

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

好市多必買四天王還有最超值神物

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

快訊／謝和弦「入院治療」通告全暫停！

「74部」陪90後長大的經典卡通！

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

陶晶瑩「過年家教」網一面倒推爆

Sandy年夜飯合照阿公阿嬤

鄰居潛入他家上吊！屋主回家傻在原地

《跑男7》爆大換血！4人退出「加入2韓團偶像」

更多

最夯影音

更多

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面