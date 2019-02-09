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綠營開議後討論罷工預告法制化　藍營備戰質詢蘇貞昌、林佳龍

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▲▼何煖軒、林佳龍。（合成圖／記者林敬旻攝、生活中心翻攝）

▲華航董事長何煖軒、交通部長林佳龍。（合成圖／記者林敬旻攝、生活中心翻攝）

記者陶本和／台北報導

由於華航機師無預警罷工，導致許多旅客的不便，引起部分不滿。對此，民進黨立委李昆澤表示，預告罷工是一個重要規範，可以保障國內外旅客的基本權益，在國外也有規範，交通部曾有提初步想法，但仍要與相關單位一起討論；而在國民黨方面，也預告立法院新會期即將開議，也是行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍上任首次到立院備詢，藍營將關注相關議題。

針對華航機師罷工案，李昆澤表示，應該要回歸疲勞航班、機師培訓、飛航安全議題的討論，在國外有關交通運輸業罷工很普遍，勞工罷工權益應該要尊重且保障，但也不該過度衝擊國內外旅客的權益。

在預告罷工的討論上，李昆澤認為，這是重要規範，可以保障國內外旅客的基本權益，在國外有預告罷工一個月、二週，規範也都不一，而交通部在上一次空服員罷工事件後，也曾經提出預告罷工的想法，但後續還需要相關單位的討論。

在國民黨方面，立法院黨團書記長吳志揚表示，華航機師罷工，如果屬於過勞性質，就已經不是經營績效的問題，而是人命關天、飛安問題了，勞資雙方應該要坐下來協商，至於華航董事長何煖軒是不是政治酬庸的質疑，「如果不適任應該趕快撤換」。

吳志揚也預告，立法院新會期即將開議，行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍都是上任後首次到立法院備詢，國民黨立院黨團會關注相關議題。

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