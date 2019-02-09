影／華航機師罷工由長榮機師領頭？　工會理事長回應

▲機師工會理事長李信燕帶領華航機師罷工。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

華航機師持續罷工，到9日下午已經有超過400名機師響應遞交檢定證，部分航班陸續受到影響，本日勞資協商結果受到高度關注；另一方面，桃園機師工會理事長李信燕本身為長榮機師，卻在此次領導華航罷工，也受到矚目，李信燕9日下午接受訪問時僅表示，自己身為理事長責無旁貸，在出現勞資爭議時有必要幫忙協調。

桃園市機師工會華航分會8日啟動史上首次罷工，自台北時間8日上午6時報到時間起，於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工，參與的機師必須至定點交「檢定證」，繳交後就無法駕駛飛機，經協調勞資雙方，交通部已敲定9日下午3時展開華航與工會的勞資協商，勞動部等單位也出席。

李信燕本身工會理事長也為長榮機師，她協商前於松山機場受訪時表示，華航協商不讓身為理事長的她參與；至於華航董事長何煖軒強調是工會代表不願意跟他見面，李也說，這當中可能有所誤解，因為工會到目前為止，都沒有接到何煖軒要與工會幹部見面的消息。





▲罷工第二日，機師工會理事長李信燕，勞資協商前受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

另被問到自己出身長榮，卻帶領華航員工抗爭，一路走來心情如何？李信燕不願多談，僅表示自己身為桃園機師公會理事長，在勞資出現爭議是必須幫忙協調，她責無旁貸；而擔任理事長一職也是陰錯陽差，但希望外界能把關注重點放在勞資協商。

機師工會此次提出五大訴求，包括過勞航班增派人力、保障國籍機師招募與培訓、禁止秋後算帳及搭便車、撤換破壞勞資關係主管、比照長榮航空保證第13個月全薪。至於至少要達成哪些項目才會停止罷工，李信燕說，等攸關飛行安全第一項通過，後續再來談。