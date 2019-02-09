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影／華航勞資下午重回談判桌！　總經理謝世謙：不放棄協商

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生活中心／綜合報導

機師工會華航分會8日上午6日正式啟動「無限期罷工」，華航總經理謝世謙昨天率領一級主管鞠躬道歉，今日在交通部次長王國財的主持下，下午3時將重回談判桌協商。謝世謙稍早到桃園國際機場視察，面對媒體提問下午有沒有信心，他只說，「大家就是把問題拿出來討論」。

桃園市機師職業工會華航分會與華航談判破局，工會8日凌晨0點臨時宣布，當日上午6點在松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工。華航也立即趕在凌晨4時成立機師罷工說明專區，說明退票或改期等旅客權益事項。

華航總經理謝世謙。（圖／記者趙于婷攝）

▲右1為華航總經理謝世謙。（圖／記者趙于婷攝）

事件爆發後，謝世謙2個小時緊急召開記者會，率領一級主管對外說明，並向旅客鞠躬道歉，強調華航已啟動緊急有信心維持9成運能，一定以旅客優先、飛安第一為原則。至於今日下午再次的談判協商，他稍早到桃園機場視察，大批媒體包圍下態度坦然。

面對媒體追問有關下午協商等敏感問題，謝世謙回應相當保守。他說，視察行程是每年的例行行程，下午勞資協商是否開放直播是由主辦單位決定，「我不曉得，我們都沒有意見」。被問到下午有沒有信心時，他說，這沒有什麼信不信心的問題，大家就是把問題拿出來討論。

▲▼針對工會無預警罷工，華航總經理謝世謙率一級主管鞠躬致歉。（圖／記者張君豪攝）

▲工會無預警罷工，謝世謙（右2）率一級主管鞠躬致歉。（圖／記者張君豪攝）

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關鍵字：謝世謙,華航總經理,華航,桃園國際機場,罷工

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