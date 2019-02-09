孩子飛吧！Kolas Yotaka送10名阿美族少年飛紐西蘭「尋根」





▲行政院發言人Kolas Yotaka親送花蓮玉里鎮Halawan部落的10名阿美族青少年搭乘飛機前往紐西蘭。（圖／翻攝自Kolas Yotaka臉書粉絲專頁）

政治中心／綜合報導

華航機師從8日早上6點起發動罷工，導致13航班、約1800名旅客受到影響。不過這10名花蓮阿美族青少年沒受到罷工影響，由行政院發言人Kolas Yotaka親自送機，在8日晚間23時50分搭乘華航CI53班機，順利從台北飛至奧克蘭，準備參加由紐西蘭毛利族人發起的Hawaiki Nui尋根計畫。

「孩子飛吧！」Kolas Yotaka表示，去年8月，來自Ngati Manu部落毛利族青少年10人由當地領導人帶領前來尋根，受到包括自己的Halawan部落在內的3個部落接待。當時Ngati Manu就決定輪流邀請台灣4個部落的孩子回訪紐西蘭，今年由紐方決定在4個部落中先由Halawan部落頭目與青少年前往，兩國原住民族的尋根之旅終於成行，她相當感動，除了歷經前行政院長賴清德、行政院長蘇貞昌的支持，也特別感謝原住民族委員會大力協助。

Kolas於送機時感性的說，面對中國的打壓，台灣與紐西蘭國與國之間的交流屢受打壓，但血脈相連的感情切不斷，鼓勵Halawan的孩子們勇敢往前飛，把台灣的原住民族文化帶出台灣，讓台灣驕傲，讓世界看見台灣。

隨後，Kolas也更新了臉書粉絲專頁近況，上面寫道，孩子們問她為什麼沒上機？這群天真的孩子們不知道，因為一中政策，她成為行政院官員之後，無法自由進出紐西蘭；加上孩子們也不了解華航為什麼要罷工，一度擔憂無法成行。「我告訴他們不要擔心，告訴他們飛機會飛，也告訴他們不要害怕，遠方的親人正等著迎接你們，再醜陋的政治，都打不垮我們緊密的連結。」