影／初五北返「9大地雷路段」曝光　上午10時前出發最好

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今（8日）天大年初四，也是春節連假的倒數第三天，國道一早就湧入大量北返車潮。而高公局預估，明天仍以北向車流為主，國1西螺-埔鹽系統、國3關西-大溪以及國5宜蘭-坪林等9個路段下午會出現壅塞的情形，建議北上用路人儘量於上午10時前出發，或改駛替代道路。

▲國5南下南港系統- 石碇上午7點已出現車潮。（圖／翻攝高公局網站）

高公局指出，今天國道於上午9時陸續湧現車潮，南下及北上均有部分路段出現壅塞，中午過後南下方向大致恢復正常；截至18時，北上壅塞路段主要包括國1北上西螺-員林、南屯-台中系統、苗栗-頭屋、新竹系統-湖口，國3北上梅山-竹山、沙鹿-大甲、竹南-西濱、龍潭-大溪，及國5北上宜蘭-坪林。資料顯示，截至下午17時，國道總延車公里為93.5百萬車公里。 預估今天總延車公里為136百萬車公里。

高公局表示，下午12時03分在國1南下310.7k，有4輛小客車追撞致回堵4公里；13時04分在國3北向60.6K，有5輛小客車追撞事故致回堵10公里；14時23分在國1北向168k，有2輛小客車追撞事故致回堵3公里；15時02分在國3北向193.8k，有2輛小客車追撞事故致回堵3公里，以上事故均影響車流順暢。

高公局說，明天仍將有出遊及返程民眾開車使用國道，預估國道總延車公里為125百萬車公里（為平日87百萬車公里的1.4倍），相關疏導措施包括全日封閉國1虎尾及埔鹽系統北上入口以及國3竹南、烏日北上及名間雙向入口、14-21時國5蘇澳至頭城北上高乘載管制、單一費率、深夜0-5時暫停收費、國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費、開放路肩等。

高公局預估，明天下午壅塞路段包括，國1北上西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、銅鑼-頭屋，國3北上關西-大溪、大山-香山、竹山-霧峰，國5北上宜蘭-坪林，國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議北上用路人儘量於上午10時前出發，或改駛替代道路。

▲▼高公局預估初五車潮。（圖／高公局提供）







▲▼高公局預估初五車潮。（圖／高公局提供）