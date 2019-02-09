「古早味的悠遊卡」！　網驚：20年沒看過了「曾因它被媽媽打」

▲你有用過公車車票嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）

生活中心／綜合報導

一名網友日前在《爆廢公社》PO出一張公車車票圖，「有人學生時代用過嗎？」雖然照片已經泛黃，紙張四邊角也有些皺皺的，年代感十足，不過卻成功掀起話題討論，「超級懷念的」、「勾起已忘的回憶」。

這張照片上面寫著，台北市公共汽車管理處學生定期車票，一共有60格，大頭貼旁邊還寫著大大的「61年8月31日止，逾期作廢」，不過這張照片似乎只用完34格就沒再繼續使用。網友看完後紛紛留言，「23歲，國小有，到月底都爛爛的」、「這好久了噢！！20年沒看過了」、「司機還老花眼剪二格」，也有網友說「現在還是有呀」。

▲網友幾乎都用過。（圖／翻攝自爆廢公社）

而面對不少網友表示「小時候不知道被洗衣機洗掉幾張～」、「要先用膠帶纏過避免跟著褲子一起洗了，而且司機剪的不漂亮自己還要修過」，原PO也說，「我也忘記拿起來，衣服丟進洗衣機洗，被我媽打個半死 」。

另外，還有網友曾在《爆廢公社公開版》分享一張照片表示，「公車上這繩子，20歲以下的有拉過嗎」、「據說身高未滿160拉不到，傳說中的月老姻緣繩。」從圖片可見，一條棕色的繩子幾乎貼著天花板，穿過一個個冷氣孔附近吊環。

這張照片曝光後，立刻引發網友熱議，「我拉過這條繩子」、「我這邊是從繩子，進化成按鈕」、「這個很小的時候有坐過幾次這種公車，然後沒多久就換成黑色很像橡膠的條狀下車鈴，然後再換成按鈕的」，據了解這繩子在以前就是「下車鈴」，是不少5、6年級生的回憶。

▲現在公車已找不到這種下車鈴。（圖／翻攝自爆廢公社）