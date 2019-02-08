農曆春節連假走春　認養毛孩圓圓滿滿

▲台南市動保處將在2月9日大年初五年假期間，公私協力持續辦理認養活動，希望您能帶毛小孩一起回家團圓，新的一年圓圓滿滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節假期間，當大家正開心回家團圓過年，動物之家有許多等家的毛小孩，引頸期盼有愛心的民眾能來動物之家認養，帶他們回家過年，台南市動保處將在2月9日大年初五年假期間，公私協力持續辦理認養活動，希望您能帶毛小孩一起回家團圓，新的一年圓圓滿滿。





台南市動物之家於農曆年假期間雖然沒有對外開放，每日仍安排獸醫師與工作人員進行醫療照護與餵食清潔工作，讓毛小孩在假期期間於動物之家也可以加菜過個好年。另外為持續幫毛小孩找家，在2月9日（大年初五）上午10時30分至下午16時30分於超現場寵物精品店（台南市永康區中華西街275號、奇美醫院附近）與「台南市關懷流浪動物協會」共同舉辦流浪毛孩認養會，歡迎您前往認養，讓可愛毛孩陪你度過快樂的新年。

供認養之毛孩皆有驅除體內外寄生蟲之投藥、狂犬病疫苗注射、晶片注射及寵物登記，且另享有免費基礎疫苗預防注射乙劑（犬用七合一或貓三合一疫苗）及絕育手術之優惠，優惠多多，且有可愛的毛孩陪伴，陪伴民眾過一個精彩的農曆年。

動保處貼心提醒毛孩家長們，春節期間車輛流動頻繁常致交通事故多，動保處呼籲飼主應妥善管領家中毛孩，不要讓其任意遊蕩，以免遭逢意外。此外，春節期間少不了團圓飯的大魚大肉，許多毛孩會跟著主人吃大餐，造成體重增加，危害健康，應避開毛孩不能吃的食物，才能迎來平安順遂的新年。

除了認養活動外，動物之家善化站（台南市善化區東昌里東勢寮1~19號）與灣裡站（台南市南區省躬里萬年路580巷92號）於開放參觀時間（星期二至星期六上午9時至12時；下午1時30分至4時30分）亦歡迎民眾前往參觀與認養流浪犬貓，幫等家的流浪毛孩們盡份心力，給他一輩子的歸宿，同時也歡迎對動物保護有興趣的夥伴，一起加入動物保護志工行列，心動專線06-2964439！