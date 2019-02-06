「銀河號」排40分才能玩　兒童新樂園湧人潮初一 - 初三屬豬免費入園

▲「銀河號」排40分才能玩，兒童新樂園湧入人潮 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者崔至雲／台北報導

大年初二天氣好，除了回娘家，許多觀光景點也帶動走春人潮，台北市兒童新樂園一早就擠滿人，玩一項遊樂設施至少排隊半小時。兒童新樂園指出，初一到初三，凡生肖屬豬的遊客只要入園前主動出示個人相片證件，就可以免費入園，活動間園區還安排了財神爺站在門口發放禮物，讓民眾沾沾喜氣。

為了讓民眾可以了解遊樂設施排隊狀況，兒童新樂園也在官網上放置了「遊具等候時間」，但由於今天天氣晴朗，許多遊樂設施要排上許久的時間，等候時間最長的是「銀河號」，排隊時間約40分鐘，「魔法星際飛車」、「幸福蹦蹦車」也將排上30分鐘，其他遊樂設施像是「海洋總動員」、「飛天神奇號」、「宇宙迴旋」也需要排至少20分鐘以上的時間。

▲兒童新樂園指出，初一到初三，凡生肖屬豬的遊客只要入園前主動出示個人相片證件，就可以免費入園 。（圖／記者劉亮亨攝）

初一至初三期間，兒童新樂園廣邀生肖屬「豬」的民眾，出示含有個人相片的證明文件（身分證、健保卡、駕照等），即獲得進入園區的免費好康（園區遊樂設施皆正常收費），且活動期間每日上午9點及11點於園區大門，還有機會從財神爺手上沾沾喜氣，獲得精緻小禮物，討個吉利「豬」事大吉。

