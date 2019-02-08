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華聞快遞／福建非洲豬瘟疫區　全部解除封鎖

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▲非洲豬瘟,豬,豬瘟。（圖／美聯社）

▲非洲豬瘟,豬,豬瘟。（圖／美聯社）

《福建》福建非洲豬瘟疫區　全部解除封鎖

離台灣最近的福建全省3起非洲豬瘟疫情已於7日全部解除封鎖，恢復為「非疫情」省份。福建省非洲豬瘟防控應急指揮部指出，全省各級各有關部門要圍繞「人、車、豬、肉、料」五大環節構建閉環的防控措施，組織展開五大專項行動，防止疫情再次發生。（人民網）

《香港》廣深港高鐵春運發送400萬旅客　過港旅客100萬↑

隨著廣深港高鐵、港珠澳大橋（一橋一鐵）等重大工程首次服務春運，粵港澳大灣區的春運面貌也發生很大變化。廣鐵集團的數據顯示，截至2月6日，今年春運以來廣深港高鐵共發送旅客400.5萬人，其中過港旅客101.4萬人。（新華社）

《北京》北京市屬公園迎春節遊園高峰　展開局部疏導措施

北京不少市屬公園因春節迎來游園高峰，並開啟局部擴容疏導措施。據市公園管理中心指出，市屬11家公園及中國園林博物館7日共接待遊客38萬人，春節假期前4天遊客量達到114萬人。（新京報）

《山東》中國聯通在青島港打造5G智慧碼頭　自動岸橋抓取及運輸全都有

中國聯通近日聯合愛立信、青島港和振華重工在青島港新前灣自動化碼頭成功實現5G連接的自動岸橋吊車控制操作、抓取和運輸集裝箱，在5G網路應用於智慧碼頭領域再上一個台階。（新華社）

▲▼青島港。（圖／CFP）

▲青島港。（圖／CFP）

《廣西》廣西北海春節假期　迎來60多萬遊客

廣西知名旅遊城市「北海」7日迎來春節假期遊客高潮，不僅天氣晴朗，艷陽高照，中外遊客更紛紛湧進這座濱海旅遊城市，樂享傳統年節的歡愉。當地旅遊主管機構統計數據顯示，春節黃金周前三天，北海市累計接待國內外遊客60多萬人，各景區迎來遊客高峰期。（中新社）

《香港》「一橋一鐵」年初2出入境香港人次均創新高

香港特區政府入境事務處7日公佈的數據顯示，2月6日（農曆大年初二）經高鐵香港西九龍站和港珠澳大橋出入境香港人次分別為9.6萬和13.9萬，均創通車以來新高。（新華社）

《江蘇》江蘇南京達「暴雪等級」積雪12cm　全省氣溫皆零下

江蘇8日凌晨多地迎來己亥年第一場降雪，銀裝素裹的雪景，尤其是大紅的對聯和燈籠形成「紅燈映雪」的情景，給今年的春節增加了更多的年味。據江蘇氣象部門播報，江蘇全省沿江和蘇南地區雨雪量較大，其中南京主城區積雪深度為12cm，達暴雪等級。同時，江蘇多地氣溫驟降超過10度，截至8日上午7時，江蘇全省大部分地區氣溫都在-1到-3度左右。（中新社）

《北京》2019年中國將繼續加大提速降費力度

大陸工信部部長苗圩在2019年全國工業和信息化工作會議上透露，2019年將繼續展開網路提速降費，啟動寬帶網路「雙G雙提，同網同速」行動，加快固定寬帶千兆應用推廣，做好建檔立卡貧困戶、中小企業精準降費，推動大幅降低內地與港澳間漫遊費。（央廣網）

▲苗圩。（圖／翻攝中國工業和信息化部官網）

▲▼ 苗圩。（圖／翻攝中國工業和信息化部官網）

ET快訊
快訊／華航機師罷工　林佳龍：春節罷工模糊訴求，下午來交通部談
「中獎率69%」卻都沒中？2000元刮刮樂暗藏數字遊戲

關鍵字：福建,香港,北京,山東,江蘇,南京,暴雪,廣西,非洲豬瘟,廣深港高鐵,春運,港珠澳大橋,中國聯通,青島港,5G,北海,一橋一鐵,大陸工信部部長苗圩,網路,粵港澳要聞

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