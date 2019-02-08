華航機師罷工　大陸航班8日正常　9至11日多個班次取消

▲華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝，下同。）

記者蔡紹堅、蔡浩祥／採訪報導

機師公會華航分會8日啟動罷工，全球20多個航班都受影響取消。飛中國大陸方面，華航大陸地區首席代表張志潔表示，2月8日大陸航班全數正常，只有香港部分航班取消，皆可併班處理。

不過，2月9日至11日期間，3517、2517航班，23：25桃園to北京航班，還有to上海2503、3503，21：55、22：05航班、to深圳2527，23：45航班等，訂位系統皆取消。

張志潔指出，上述航班是農曆年前申請的加班機，訂位系統有顯示航班，但未公開售票，故取消航班，不是因機師罷工的關係。

據華航官方網站的「工會罷工說明專區」資訊，飛往大陸、香港取消的班機有to香港0915、0916、0921、0922；to無錫2509；to上海2503、3505；to北京2517、3517；to深圳2527；to徐州2549；to武漢2541；to廣州3521。

機師公會華航分會8日凌晨宣布，從台北時間8日上午6時報到時間起，於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工。參與的機師必須至定點繳交「檢定證」，無論排班、休假還是待命，一旦繳交屆時就無法駕駛飛機，等同於罷工成功。