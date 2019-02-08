　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

幾乎每年有機師猝逝　工會：罷工為確保旅客百分百安全

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

突發中心／台北報導
華航機師8日起罷工，遭華航總經理謝世謙指責違反去年8月的協議，機師工會發表公開信，表示機師們擔心處於過勞狀態下，無法確保旅客飛航安全，對於「很可能將造成部分旅客一時的不便，真誠地表達最深的歉意」，工會強調罷工是為了「日後都能夠精神飽滿地擔負起每位旅客、每趟旅程百分之百的安全！」

▲▼針對工會無預警罷工，華航總經理謝世謙率一級主管鞠躬致歉。（圖／記者張君豪攝）

▲華航總經理謝世謙指責工會罷工是違反協議。（圖／記者張君豪攝）

機師工會表示，從選擇成為機師的那一天開始，就深深體認到，確保旅客百分之百的飛航安全，將旅客平安地送達目的地，「那是我們的義務、更是責任！在每一趟航程中，我們也無不時時刻刻以此要求、砥礪自己。」

而在罷工前，「每一位幹部、每一個會員，一直痛苦地猶豫著，是否要採取罷工的最後手段。」「然而，很遺憾的，我們的期待終究還是落空了！」

工會強調，機師畢竟不是機器，只是血肉之軀，長時間的工作下也會疲累，擔心在高空中處於過勞狀態，是否還能每一趟的飛航中，都保持精神飽滿的最佳狀態，是否還能夠要求自己百分之百確保旅客的飛航安全？

但因資方不增加長程航班的派遣人力，使得長程航班的機師，需在駕駛艙連續工作超過八個小時，而這還不包括飛機起飛數小時前，我們就必須從家裡出門，提前趕到機場報到的準備時間。「我們在別無選擇的情況下，才被迫選擇了我們其實最不希望的罷工決定，希望用行動換取公司、政府與社會大眾的重視。」


以下為機師工會給旅客與社會大眾的一封公開信全文：

真的非常抱歉！但被迫選擇罷工，是我們最後、也是最無奈的手段，懇請支持我們，讓我們精神飽滿地擔負起每位旅客、每趟旅程百分之百的安全！

或許，關於華航機師與公司之間的勞資爭議，大家多少透過媒體報導有所印象。因為華航公司資方堅持拒絕機師工會所提出改善疲勞航班、增派人力等等訴求，過去的這幾天，機師工會每一位幹部、每一個會員，一直痛苦地猶豫著，是否要採取罷工的最後手段。事實上，工會直到最後一刻，仍然期望在沒有真正走到罷工這一步之前，能夠說服華航公司，說服主管機關交通部，正視並接受工會合理的訴求。

因為，對工會而言，疲勞航班的改善，絕對不僅僅是單純駕駛艙內飛行員的勞動條件而已，更重要的，它更與每一趟航程機艙後座上百名旅客的安全息息相關。

然而，很遺憾的，我們的期待終究還是落空了！

曾經有搭乘長程航班的旅客一定有經驗，長時間待在幾萬英呎的狹小的機艙內，即便處在休息或是入眠的狀態，都未必是件輕鬆愉快的事。而對於坐在前艙的駕駛而言，不但處在工作狀態，無法離開駕駛艙、活動筋骨，更需要隨時保持高度的專注力。當然，毫無疑問地，我們打從選擇成為機師的那一天開始，就深深體認到，確保旅客百分之百的飛航安全，將旅客平安地送達目的地，那是我們的義務、更是責任！在每一趟航程中，我們也無不時時刻刻以此要求、砥礪自己。

然而，我們畢竟不是機器，我們只是血肉之軀，長時間的工作下我們也會疲累。我們擔心的是，在高空中處於過勞狀態的我們，是否還能每一趟的飛航中，都保持精神飽滿的最佳狀態，是否還能夠要求自己百分之百確保旅客的飛航安全？

畢竟，在幾萬英呎的高空中，我們承擔不起千分之一、哪怕只是萬分之一的風險。

只是，目前華航的長程航班機師人力派遣，卻因資方堅持不增加長程航班的派遣人力，使得長程航班的機師，需在駕駛艙連續工作超過八個小時，而這還不包括飛機起飛數小時前，我們就必須從家裡出門，提前趕到機場報到的準備時間。換句話說，在沒有增派人力之前，長程航班的機師，往往需要連續工作11到12個小時，甚至更久。

過去幾年，幾乎每年都有長程航班的機師，在國外外站隔夜時於飯店猝逝，我們真正擔心的是，假如，哪一天，這樣的悲劇不是發生在旅館，而是發生在駕駛艙，我們不敢想像會有多麼不堪設想的後果。

工會之所以如此堅持華航必須改善疲勞航班的由來，就是如此。然而，我們萬萬沒有想到華航公司，直到昨天的態度竟然都還是：

「改善疲勞航班、增派人力會增加成本，影響公司競爭力」。

強硬地拒絕了工會的訴求。

資方過去曾表示：「目前華航飛行員人力有餘，多了近100名飛行員人力」，但我們無法理解的是，為何有人力，卻又不改善派遣？公司口中所謂的「成本增加」，根本沒有增加在個別飛行員身上，而是在飛安上東減西扣。

我們在別無選擇的情況下，才被迫選擇了我們其實最不希望的罷工決定，希望用行動換取公司、政府與社會大眾的重視。

我們瞭解，工會今天早晨開始的罷工決定，很可能將造成部分旅客一時的不便，對此，我們必須真誠地表達最深的歉意，然而，我們也希望將我們堅持背後的理由，告訴社會、告訴每一位選擇華航的旅客，希望我們的堅持，能夠讓每一位機師，每一位飛行員，日後都能夠精神飽滿地擔負起每位旅客、每趟旅程百分之百的安全！

【相關新聞】

華航罷工／總經理謝世謙呼籲回歸談判　指責工會違反協議罷工

快訊／華航罷工影響旅客4000人　總經理鞠躬道歉

華航機師發動罷工　勞動部：並非工會爭取權益唯一手段

ET快訊
快訊／華航機師罷工　林佳龍：春節罷工模糊訴求，下午來交通部談
「中獎率69%」卻都沒中？2000元刮刮樂暗藏數字遊戲

關鍵字：華航,罷工,工會,飛安,過勞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影片曝光！國產車對決千萬賓利　騎士「鏡片太黑」湊熱鬧再撞名車

美艷OL醉趴超商露黑絲長腿　店員忍不住「牽手」做這檔事

療癒系女神約換鈔遭詐　矯正署高官兒和解爽約判6月

殺人魔辯護律師被控約砲「幫妳催經」　北檢獲告發不排除對質

「倒在電梯前」不及逃生　嘉里大榮貨運倉儲大火再添2死

影／超級豬頭「佩佩與喬治」上身　男討好兆頂8500元髮雕+豬年大吉

華航高雄取消5航班影響928人　出境簽轉桃機或其他航空

影／旅台老外忘了家門怎麼開　警靈機一動一招解決

影／新港奉天宮抽國運中上籤「財中漸漸見分明」　廟方：將花開結果

「華航應該好好照顧機師」　鄭文燦盼勞資盡快恢復對話

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

春遊目擊路邊汽車引擎蓋冒火　勇男速撲滅網驚：差點燒一排

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

醉漢當街上演警匪片！手機變槍枝　狂敲玻璃吼：依法開槍喔對不對（？

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：94要擠你們中間！

華航高雄取消5航班影響928人　出境簽轉桃機或其他航空

影／旅台老外忘了家門怎麼開　警靈機一動一招解決

影／新港奉天宮抽國運中上籤「財中漸漸見分明」　廟方：將花開結果

「華航應該好好照顧機師」　鄭文燦盼勞資盡快恢復對話

幾乎每年有機師猝逝　工會：罷工為確保旅客百分百安全

獨／應徵主管變小弟？　101外商保養品公司蓄意解僱

華航罷工／總經理謝世謙呼籲回歸談判　指責工會違反協議罷工

專辦詐欺獲打詐第2名　同事說他「不是在辦案就是去辦案路上」

公車上磨蹭翹臀頂一下　辯車晃、體虛判6月再賠8千確定

職人風景／古董老車守護神　何老大：救一台是一台

以為撿到免費豬肉！女大生遭殺「燙熟切成2000片」　血腥謎團23年無解

朱立倫打麻將「很怕相公」　馬英九發福卡「我永遠18歲」

華航高雄取消5航班影響928人　出境簽轉桃機或其他航空

快訊／華航機師要「最大股東出面」！林佳龍3hrs後回應：下午來交通部談

初四「接財神」6大眉角2禁忌　「拜對時間」豬年財運旺整年

中職／一色優回來啦！統一23日在台南球場舉辦感謝會

柯文哲當網紅搞笑　王世堅：可能是條路但請先辭市長

幸福南桃園 房價穩定聚買氣

韓系休旅賣9年終於改款！雙龍Korando預告日內瓦車展首發

朗多0.2秒驚天絕殺　湖人1分差險勝綠衫軍

黑柴母親虎媽式管教法　黑柴寶寶撒嬌求原諒皆無用

社會熱門新聞

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

女奧客賞一巴掌　超商店員錯愕摀..

1314跳愛河示愛　男子年初三..

千萬賓利維修費估破百萬　車主曝..

野柳岬釣客落海　失蹤遺體尋獲

尾隨女子回家　趁機摀嘴摸下體

母夢兒道別　原來獨子已經死在隔..

司機拐學生妹上床　還給她避孕藥

父酒癮喝到小腦萎縮　兒子狂幫超..

苗栗男深夜燒炭！300網灌爆警..

看傳播妹手機吃醋　男性侵還打她

華航機師罷工　預計4000人受..

周譽騰又鬧事　為女討公道持刀砍..

UBA籃賽教練PO文結果挨告

更多熱門

相關新聞

鄭文燦：機師是資產　華航應照顧

桃園市長鄭文燦到桃園市大園區仁德宮進行拜年走春行程，有媒體當場提問鄭文燦怎麼看待這次華航和機師工會罷工事件，鄭文燦當場表示，希望勞資要對話協商，才能讓勞工權益獲得保障，也才能讓公司永續經營。鄭文燦指出，機師是華航的重要資產，希望華航應該好好照顧機師。

機師工會公開信：罷工是無奈的手段

華航機師罷工　大陸多個航班也取消

華航機師背愛喝酒鬧事污名

藍委挺罷工！　批華航「打壓勞工權益」

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

快訊／嘉義凌晨規模4.9地震！一晃嚇醒網友

快訊／華航機師宣布2/8早上6點啟動罷工

她慘摔被老公嘲笑　結婚180秒離婚

即／春節出國被罵　韓國瑜返台現身桃園機場

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險套抱孫

28歲存790萬！他曝存錢大絕37歲就能退休　

機師罷工！華航宣布：美日港菲26班機全取消

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

超市「冷藏奶茶年度霸主」出爐！

初四接財神這樣做　財運旺整年！

「6聊Line調情法」把妹秒脫單！

「我要奶！」2歲兒見巨乳扯衣搓揉

年味越來越淡　網：物質豐富長輩凋零

有房有車！185男相親交往最多撐幾周

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

更多

最夯影音

更多

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面