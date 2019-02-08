國民黨立委陳宜民挺罷工！　批華航「打壓勞工權益」

▲華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

華航機師工會與資方協商破局8日早上6點啟動罷工。對此，國民黨立委陳宜民認為 「罷工」是勞工捍衛權益的最後工具，而取得合法罷工，有其程序與難度，所以，對於合法罷工，應該予以支持，因為，「自己的權益，自己不爭取，誰能替你爭？」

陳宜民表示，此次華航機師春節罷工，造成廣大旅客權益受損，政府應積極介入協調外，更應提供民眾更多的應變措施，而非束手無策，「這顯示兩年前的華航罷工事件，並未對政府帶來正面的意義」，對於相關緊急應變的SOP並未建立，反而是旅行社已成立緊急應變小組來維護旅客權益!

▲華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

陳宜民指出，依據空服工會表示，自華航董事長何煖軒上任兩年半，中華航空違反勞基法、職業安全衛生法已高達33次，其中包括，超時工作、未給予加班費、限制員工特休自主排定權等，「顯示華航都在打壓勞工權益，更甚者，利用法律訴訟來打壓工會。」

對於兩年前華航罷工事件，總統蔡英文曾說「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」，陳宜民感嘆，「連泛官股的華航都無法做到維護勞工權益，如何要求廣大中小企業落實？！」

▲國民黨立委陳宜民。（資料照／ETtoday）