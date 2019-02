美國「史上任職時間最長議員」丁格爾逝世　享耆壽92歲

▲ 丁格爾是美國史上任職時間最長議員。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國前密歇根州眾議員約翰.丁格爾(John Dingell)7日逝世,享耆壽92歲。丁格爾是美國史上任職時間最長議員,在國會的生涯長達59年又21天。他近日被診斷出癌症後,接受安寧療護。

When I got to Congress, John sat me down to give me advice: “You’re not important. It’s what you can now do to help others that’s important. If you never forget that, you’ll do fine.”



John never forgot, and he helped millions. A very fine life indeed. RIP https://t.co/lOFViWnLiy