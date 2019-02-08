美國「史上任職時間最長議員」丁格爾逝世　享耆壽92歲

▲ 丁格爾是美國史上任職時間最長議員。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國前密歇根州眾議員約翰．丁格爾（John Dingell）7日逝世，享耆壽92歲。丁格爾是美國史上任職時間最長議員，在國會的生涯長達59年又21天。他近日被診斷出癌症後，接受安寧療護。

When I got to Congress, John sat me down to give me advice: “You’re not important. It’s what you can now do to help others that’s important. If you never forget that, you’ll do fine.”



John never forgot, and he helped millions. A very fine life indeed. RIP https://t.co/lOFViWnLiy — Rep. Ted Deutch (@RepTedDeutch) 2019年2月8日

The life of John Dingell Jr., U.S. statesman: 1926-2019. More photos: https://t.co/6KQ77KKuRe pic.twitter.com/CsAGusm49h — The Detroit News (@detroitnews) 2019年2月8日

丁格爾一生協助撰寫了美國大部分的環境和能源法律，也參與制定和通過確保美國人獲得清潔的空氣和水，以及安全的食品和醫療健保的立法。此外，他大力保護美國汽車公司，這是他所屬的密歇根州東南部轄區的主要產業。

丁格爾的妻子、美國眾議員黛比．丁格爾（Debbie Dingell）發布聲明表示，「他是美國國會中的獅子，是一個充滿愛的兒子、父親、丈夫、祖父及朋友。他將因數十年為密歇根州東南部人民提供的公共服務、敏銳的機智，以及一生致力於改善所有地球人的生活而被銘記。」

▼ 丁格爾2015年時與眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）合影。（圖／達志影像／美聯社）

