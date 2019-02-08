看見大陸對台野心　薛瑞福重申台灣關係法對台軍售

▲ 美國防部亞太事務助理部長薛瑞福。（圖／翻攝自美國國防部官網）

國際中心／綜合報導

美國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）7日表示，美國與大陸之間的關係屬於戰略競爭對手，但競爭不一定是對抗衝突，也可以和平、利於雙方的事情。放眼南海、東海到台海議題，北京政府企圖改寫國際秩序的動作都看在美方眼裡，也看到大陸對台的野心，他重申美國政府將持續依照「台灣關係法」執行對台軍售。

美國智庫「國家亞洲研究局」（National Bureau ofAsian Research）7日舉辦座談會。薛瑞福在會中提到，北京政府動作頻頻，在全球各地投射自身實力，甚至試圖輸出國營企業主導的商業模式，這些都讓美方改變心態戰略，把大陸視為戰略競爭對手。但他強調，這些競爭並非全然是壞事，競爭也可以是和平的，美方樂見競爭。

談及台海，薛瑞福重申美國會將持續依照「台灣關係法」執行對台軍售。他進一步指出，美方支持台灣的民主體制與自由；在提供武器方面，美國和台灣屬於夥伴關係。

面對大陸崛起以及解放軍現代化發展現況，薛瑞福認為，早在40年前，台灣關係法的對台軍售已經給美國極大空間，能彈性授予台灣自主防衛武器，儘管美方對大陸要有不同的心態與戰略，但對台政策並不需要做改變。