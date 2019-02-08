色男護性侵植物人讓她產子　鳳凰城照護機構驚傳歇業

▲ 美國鳳凰城哈辛達照護機構 。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

美國亞利桑那州去年底一名植物人懷孕產子，震驚全美。如今，哈辛達照護機構（Hacienda HealthCare）7日宣布，董事會已在2月1日投票決定關閉位在鳳凰城機構，且已將此一決議通知州政府。

「經過全盤仔細考量，董事會已達成共識，也就是照護智能障礙人士的照護機構已無法再營運下去」，哈辛達發聲明提到，自事件爆發後，公司一直與政府合作，並制定計畫，協助轉移病患至其他機構安置。

只不過，消息一出，亞利桑那州長杜西（Doug Ducey）發言痛批此一決議，直呼這是個「令人擔憂」的決定。杜西發言人派翠克（Patrick Ptak）提到，「對於醫院部分病患來說，這是他們唯一知道、記得的家…（哈辛達的決議）應該要是最後手段，第一要務要保護他們的健康與安全。」

此外，亞利桑那州經濟安全部（Arizona Department of Economic Security）也抱持同樣看法，並要求該機構與州政府繼續合作，「我們希望找到一條最符合患者利益的路，但（哈辛達）的決定並非如此。」

去年12月29日，哈辛達機構內一名失去言語能力的植物人病患突然發出呻吟聲，隨即產下一名男嬰，但照護機構人員卻不知她懷孕的事實，警方獲報後朝性侵方向調查。在強制男性員工驗DNA後，最終抓到36歲男性護理師薩瑟蘭（Nathan Sutherland），但他先前出庭時否認罪行。

▼ 美國警方逮捕36歲男性護理師薩瑟蘭。（圖／路透）