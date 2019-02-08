華航工會爆「最硬斗董座」自肥　707字聲明：別讓地勤受怒罵　

▲華航機師罷工，松山機場旅客報到情形。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

機師工會華航分會8日0點臨時宣布，上午06:00開始啟動「無限期罷工」，2/8起飛往香港、日本、洛杉磯、北京、上海、馬尼拉、曼谷、無錫以及深圳等26航班班機停飛。華航企業工會今(8日)早在臉書粉絲專頁發文表示「華航高層勿把公司當提款機，維護基層權益刻不容緩」。

▲華航企業工會發文痛批董事長作為。（圖／翻攝自Facebook／華航企業工會）

華航企業工會文中表示，由何煖軒董事長、謝世謙總經理組成的「何謝體制」，在這幾年不斷打壓工會、違反工會法、勞基法也不願改善員工勞動條件，種種倒行逆施的作為已經搞得華航全體基層天怒人怨，「我們相信機師工會若非忍無可忍也不會走到這個地步。」

「華航高層食言而肥、不良紀錄罄竹難書」華航企業工會表示，當初協議的「全體會員年度調薪應檢討並追補回原凍結年資之調薪、時薪地勤同仁應視其意願轉正並提升福利、提高證照津貼六千元、機場人員代理津貼五千元、提供外派人員交通津貼及住宿」等內容全部跳票，導致公司制度混亂，甚至意圖消滅華航修護工廠等，痛批沒看到何煖軒改革，指看到滿滿的酬庸與自肥。

▲華航櫃檯。（圖／記者林敬旻攝）

華航企業工會呼籲「高層不要再讓我們心愛的華航公司在花甲之年遭受名譽與商譽衝擊」，要求即刻提升全體基層員工權益、落實與工會簽訂之各項協議、履行勞動部不當勞動行為裁決及法院判決，並且針對目前遭受罷工影響之旅客提出妥善方案。「而不是又把基層地勤同仁推到第一線遭受民眾辱罵、所有管理階層躲在辦公室納涼」。

以下臉書全文：

【顢頇的華航管理階層應負最大責任】

2016年為解決華航空服員罷工爭議的何煖軒董事長，奉行政院長林全之命初來乍到要「改革華航」，殊不知不到三年的時間內，由何煖軒董事長、謝世謙總經理組成的「何謝體制」已成為要被改革的對象，何謝體制所領導的華航集團在這幾年不斷打壓工會、違反工會法、勞基法也不願改善員工勞動條件，種種倒行逆施的作為已經搞得華航全體基層天怒人怨，我們相信機師工會若非忍無可忍也不會走到這個地步。

華航高層食言而肥、不良紀錄罄竹難書

回首兩年多前，華航工會與華航公司所簽訂之0628協議，華航高層亦有多項跳票，針對全體會員年度調薪應檢討並追補回原凍結年資之調薪、時薪地勤同仁應視其意願轉正並提升福利、提高證照津貼六千元、機場人員代理津貼五千元、提供外派人員交通津貼及住宿，全都跳票，不僅如此針對新進地勤同仁未發給地勤津貼，導致公司全體員工晉支晉級調薪制度紊亂，扶植台灣飛機維修公司成立、意圖消滅華航修護工廠等等行徑，使我們完全看不到何煖軒董事長有改革華航、照顧員工的具體作為，只看到華航高層滿滿的酬庸與自肥。

華航高層勿把公司當提款機，維護基層權益刻不容緩

今年是華航公司創立六十周年，桃園市機師職業工會已經展開了罷工行動，我們強烈呼籲華航高層不要再讓我們心愛的華航公司在花甲之年遭受名譽與商譽衝擊，即刻提升全體基層員工權益、落實與工會簽訂之各項協議、履行勞動部不當勞動行為裁決及法院判決，並且針對目前遭受罷工影響之旅客提出妥善方案，而不是又把基層地勤同仁推到第一線遭受民眾辱罵、所有管理階層躲在辦公室納涼，最後再次重申，中華航空公司不該是政商集團拿來酬庸的選舉提款機，而是全體基層同仁每分每秒努力扛起台灣輸運的重要航空業龍頭。