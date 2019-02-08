華航罷工　行政院：盼交通部繼續協助勞資溝通、保障消費者權益

▲華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

機師工會華航分會啟動「無限期罷工」，8日早上6時起取消飛往香港、日本、洛杉磯、北京、上海、馬尼拉、曼谷、無錫以及深圳等27航班班機停飛。行政院發言人Kolas Yotaka對此回應，行政院長蘇貞昌第一時間就掌握消息、指示交通部長林佳龍出面協助勞資溝通，維護消費者的權益。

桃園機師工會今清晨6時正式發動華航罷工，5大訴求包含改善疲勞航班，要求長程航班8小時以上3人派遣、12小時以上4人派遣；副駕駛升訓制度透明化，保障國籍機師工作權；禁止對工會會員（幹部）施壓、脅迫、秋後算帳，與工會達成協議之權益項目由會員專屬；撤換破壞勞資關係之不稱職主管；比照長榮航空保證第13個月全薪，納入團協，會員限定。

Kolas強調，近日華航勞資雙方協商進度、昨深夜與今天凌晨的罷工，蘇貞昌皆於第一時間掌握，行政院方面期盼交通部不放棄繼續協助勞資雙方溝通達成共識，並維護消費者的權益。她指出，交通部上午9點召開緊急應變會議，已邀集華航、勞動部、勞動局、機場公司、民航局等單位會談，先進行內部討論後，10點林佳龍也將親自主持，將盡力協助雙方溝通。

針對桃園市機師職業工會本次無預警罷工，華航發出聲明表示，已啟動緊急應變機制，秉持飛安第一、旅客優先為原則，全力調度可用人力及安排航班調整計畫，務求將影響層面降至最低。造成旅客不便與社會不安，華航在此致上最誠摯的歉意。事實上，因不滿年終獎金及調薪幅度不如預期，華航企業工會於1月底曾舉辦「華航高層爽加薪，基層員工慘兮兮」記者會抗議，當時林佳龍談及此事時曾表示，「航空公司既然賺錢，應該優先照顧基層員工，得到越多的照顧。」

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者賴于榛攝）