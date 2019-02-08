快訊／華航機師清晨6：00罷工　長榮航空企業工會秒聲援：善待他們地勤

▲華航工會抗議。（圖／記者屠惠剛攝）



生活中心／綜合報導

機師工會華航分會8日凌晨0點宣布8日（初四）上午6:00起開始罷工，包括松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班，引起熱議。對此，長榮航空企業工會也立即發出聲明力挺，並提醒民眾善待會出來面對第一線的「華航地勤」。

華航爆發勞資爭議，但機師工會早在5日就曾進行罷工演練，且有700名會員響應。新上任交通部長林佳龍曾派交通部政務次長王國材幫忙進行協商，但雙方仍未達成共識。

機師工會華航分會8日凌晨0分宣布發起罷工，要求會員速至指定地點繳交「檢定證」，無論排班、休假還是待命，每一位會員都必須繳交，各地點均為24小時由幹部與會員輪流支援收證件。

工會強調，所有訊息以工會發布為準，避免有心人士散布謠言、挑撥離間，並不得私自接受資方給之任何條件或利益，若有類似情況，應立即轉達工會幹部。

對此，長榮航空企業工會也立刻聲援表示，「桃園市機師職業工會華航分會已宣布，2月8日凌晨6時發動罷工，呼籲所有旅客，都能理性善意地對待包含華航地勤在內所有一線的機場工作者，此次罷工錯在華航高層背信毀約、打壓工會。」

▲機師工會訴求及華航回覆。（圖／機師工會提供）



