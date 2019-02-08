男粉狂貼「20年前黑歷史」　高嘉瑜崩潰哭哭：你故意的！

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政治中心／綜合報導

台北市南港內湖區議員高嘉瑜選後人氣持續看漲，也常在臉書直播，累積不少鐵粉，不少粉絲先前不斷在高嘉瑜臉書留言串，將「當年的嘉瑜」影片po出來，讓高嘉瑜留言哇哇叫「你故意的」。

38歲的高嘉瑜人氣超旺，有著凍齡外表與可愛娃娃音的她，先前有網友翻出她「巔峰年紀」25歲時受訪的樣子，讓許多人直呼直接戀愛了。

▲▼高嘉瑜年輕的模樣曝光。（圖／翻攝YouTube、高嘉瑜臉書）



不過高嘉瑜也因為備受注目，引起許多民眾紛紛在YouTube上挖出她快20年前的參加吳宗憲《Jacky Show》節目的畫面，並貼在高嘉瑜粉專留言串給大家看。該集節目介紹幾位台大美女，最後由時任立法委員周錫瑋及來賓侯昌明票選出高嘉瑜為大家心目中的台大美女。

影片中只見她以台大法律系法學組、台大法學院學生代表上節目，青澀的外表及甜美的聲音，向主持人表示自己喜歡有才華、幽默、會唱歌且會寫詩的男生，並配合節目效果，講自己遇到難過的事及鬼故事，最後還高唱蔡依林的歌。

▲▼男粉翻出高嘉瑜過去參加節目的畫面。（圖／翻攝自YouTube）



網友看到高嘉瑜委員快20年前的模樣，紛紛留言說「年輕時就很正惹﻿」、「跟現在也差太多了吧(老實說現在比較好看XDD」、「從PTT連過來的+1」、「現在比較正，怎麼保養的啊？﻿」、「這是高中生吧？」、「哈哈哈破音也可愛」、「往事不堪回首」、「以前臉比較小，但現在感覺臉比較有氣色」。

還有人說「這集我重複看過好多遍了」、「會寫詩有點難找」、「美少女耶」、「太青春了吧，哈哈哈哈哈哈」、「破音從以前到現在都沒變，一路走來始終如一」。對於大家翻出她大學時期的模樣，高嘉瑜忍不住浮出粉絲團說「為何一直貼」，最後還貼哭哭表情說「你故意的」，似乎對於自己過往影片被翻出，相當不好意思。