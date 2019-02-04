唱歌秒變「走音魔」！高嘉瑜曝「黑暗過去」笑：也許我是下個蔡依林

圖、文／鏡周刊



有「港湖女神」之稱的台北市議員高嘉瑜，連2屆連任選舉都拿下該選區最高票，選後臉書粉絲數更突破21萬，一舉晉升成政治網紅，高在臉書搞笑直播謝票、送春聯，在市場、公園跟選民「耍白爛」打成一片，毫無形象包袱，還自嘲是「被政治耽誤的綜藝咖」。

農曆年前，本刊揪高嘉瑜到時下最夯的電話亭個人KTV唱歌，還沒開唱前，高就被周邊粉絲認出，搶著和她合照，她男女老少來者不拒，還貼心提醒「這樣拍臉比較小喔！」

對照在政論節目及議場的專業口條，高嘉瑜自承，歌藝一直停留在業餘愛好者等級，去年過年電視節目上點唱蔡依林招牌歌，唱到同場來賓「尷尬癌」發作，還被宅神朱學恆慘虧「生化兵」「讓人意圖想刺破耳膜」，但高也回嗆「有很多人想聽。」今年農曆年前，高又被約唱了幾攤，挑來挑去，還是再戰去年沒唱好的歌，網友虧她自信心比音色出眾，她自我安慰地說：「愛唱就不會怕人家笑。」

從小功課好，從北一女到唸到台大法律，就是同學眼中又恨又羨、沒怎麼唸書就可以考很好的學霸，她自承，年輕時沒想有一天會從政，但卻夢想能當歌手出唱片 。

「音準抓不到，但麥克風永遠抓在手上」，高嘉瑜說，高中時期，最常跟同學到南京西路衣蝶百貨對面的KTV報到，「一進包廂，我永遠搶著坐在點歌螢幕旁邊。」90年代的藝人徐懷鈺跟范曉萱，每首歌她都倒背如流，「新歌唱2次歌詞就背起來了，比三民主義課本還要熟。」

高嘉瑜回憶，高三的她不知天高地厚，自以為歌藝出眾，瞞著家人報名參加中華電信辦的歌唱比賽，為了比賽一個禮拜跑3天KTV練歌，同一首歌（陳綺貞的〈小步舞曲〉）練到作夢都在唱，「當年不知為何怎麼自我感覺良好到這地步」，比賽當天，她一站上舞台，看到滿場觀眾，一起音就走鐘，「那天就是人生一場悲劇，不只臨場感差，走音到腦筋一片空白，甚至忘詞。」

這次難堪的挫敗，並沒有摧毀高嘉瑜的明星夢，上了台大後，跟她同年的蔡依林快速竄紅，高承認：「那時超愛唱她的歌，心想，也許我就是下一個蔡依林。」

網友日前肉蒐出她20年前參加吳宗憲主持的《Jacky Show》節目帶，意外掀起「瑜粉」熱議，當年高嘉瑜以頂著台大法學院學生代表上節目，青澀臉龐搭配直髮造型，還刻意選了蔡依林當年的招牌〈You Gotta Know〉，鄉民不忍品評她的歌藝，只讚她勇氣過人，都把討論重點畫在他的造型像誰。

原來腦波特強，是從不在乎別人眼光練成的？高嘉瑜說，「也許吧！唱歌練不起來，但膽量真的因為這樣練大了。」不畏酸民的強大自信心，沒讓她變成另一個蔡依林，反而讓她在網路政治時代如魚得水。



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