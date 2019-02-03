酒駕人神共憤　高嘉瑜：政府怠惰讓憾事一再發生

▲台北市議員高嘉瑜。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

面對大里發生酒駕造成2人無辜慘死，法務部發佈消息，未來針對酒駕致人死亡的罰則，將研擬朝向比照故意殺人的可行性修法。台北市議員高嘉瑜表示，接地氣的政府，早應該感受到酒駕殺人人神共憤，但長期的怠惰無視讓憾事一再發生，盼能儘速完成修法，不要再有無辜者喪命。

法務部3日凌晨發佈新聞稿表示，對於酒駕致人死亡，將研擬朝向比照故意殺人之可行性修法，未來將會邀集交通部及內政部，討論是否針對「屢次酒駕者」一律入監矯正或提高行政罰並持續加強取締等。法務部也呼籲，「喝酒絕對不要開車，也請大家彼此規勸及約束不要酒駕，對於執意酒駕者，將依法嚴辦，絕不寬貸。」

高嘉瑜指出，接地氣的政府，應該感受到酒駕殺人早已是人神共憤，卻因長期的怠惰無視讓憾事一再發生，希望法務部及立委們發揮高效率，儘速完成修法，不要再有無辜者喪命，回應民意最迫切的訴求。

台中市大里國光路段2日凌晨近4時發生嚴重死亡車禍，48歲的陳姓男子酒後駕車逆向衝撞，奪走2條年輕生命。根據警方調查，陳男酒駕前科累累，早在107年3月時就因酒駕被吊銷駕照，但陳男仍是不怕，同年11月又再度無照酒駕上路，撞車後又被警方逮捕，依法入獄服刑3個月，豈料有了前面2次慘痛的教訓，陳男還是難以教化，依舊我行我素，結果2日又酒駕肇事，警方訊後將陳男依公共危險、肇事過失致人於死罪法辦。