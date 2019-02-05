高嘉瑜大推「內湖櫻花季」走春！　甜喊：晚上帶戀人來❤️

▲高嘉瑜推廣「樂活夜櫻季」。（圖／翻攝高嘉瑜臉書，下同）

政治中心／綜合報導

春節賞夜櫻！「港胡女神」台北市議員高嘉瑜大力推薦民眾到內湖的「樂活夜櫻季」，建議大家「新年走春記得白天帶家人，晚上帶戀人來噢❤️」可以趁著年假去走走。

樂活公園距離東湖捷運站步行約9分鐘，有長達3公里的河岸櫻花步道，周邊共種植約400棵櫻花，品種包括寒櫻、八重櫻、吉野櫻及昭和櫻等各式品種，由於開花時節不同，連續2個月都能欣賞不同的櫻花。

不僅白天可以賞櫻，晚上賞櫻更有另一種情調，公園也增設燈光佈置，入夜後櫻花樹打上燈光，與櫻花相互輝映，氛圍更加浪漫。

高嘉瑜上月27日在臉書表示， 「東湖樂活公園櫻花季今天熱鬧展開，今年多了好多網紅拍照景點，還有很紅的天使翅膀，櫻花預計再一個禮拜會開得更漂亮。」

高嘉瑜說，這片由志工自發性栽植的櫻花林，背後有很多感人的故事，櫻花季活動期間，志工都會在場服務，「新年走春記得白天帶家人，晚上帶戀人來噢❤️」

▲內湖樂活公園櫻花。（圖／台北市政府提供）

樂活夜櫻季-浪漫光櫻

活動期間：2019/1/27-2/17

01/27 樂活夜櫻季開幕式 16:30-18:30

02/17 櫻花野餐日Ｘ戀花電影院 15:00-20:00

地點：內湖樂活公園（台北市內湖區康樂街61巷）

交通資訊

捷運東湖站，步行約9分鐘。

搭乘公車53、281、287、630、646、小1、棕19、藍12、藍51等至東湖社區站，步行約2分鐘。

搭乘公車203、284、629、677、711、896、903、藍36、棕19、內湖幹線、紅2，步行約5分鐘。