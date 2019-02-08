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日本擬建「高超聲速武器」　強化新反艦體系劍指航母

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▲ASM-3超聲速導彈是未來日本自衛隊的反艦主力。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲ASM-3超聲速導彈是未來日本自衛隊的反艦主力。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

記者馬叔安／台北報導

在日本新發佈的《中期防衛大綱》（下稱《中期防》）和《中期防衛力量整備計劃》中，提出了建設高超聲速武器等領域的戰力的方針。有媒體認為，日本目前正為陸海空自衛隊換裝新一代反艦導彈，而這意味著，日本將擁有以航母、萬噸驅逐艦等大型水面戰艦為主要目標的遠程反艦武器。

《澎湃新聞》表示，高超聲速武器已經成為當下軍事強國爭相研發的武器，日本也不甘落後，《中期防》提出，未來，日本陸上自衛隊將新建立2個高速滑翔彈部隊，而所謂的高速滑翔彈指的是助推-滑翔高超聲速武器，日本在2018年預算案中，批准了46億日元用以啟動研發項目，並指出這種導彈將應用於日本的離島防衛作戰，預計在2025年完成試驗。

於此之前，超聲速反艦的任務，得由今年完成實驗的ASM-3空艦導彈擔任。據了解，ASM-3導彈全長6米，直徑350公厘，舵面展長950公厘，重量940公斤，射程在150公里到200公里之間，攜帶有一枚200公斤左右的半穿甲高爆戰鬥部。

此外，日本在亞聲速反艦導彈上也著力不少，通過自研加上引進的方式，實現亞聲速反艦導彈的升級換代，在國產亞聲速反艦導彈上，日本研製了12式岸艦導彈和一型未公佈名稱的艦對艦導彈，而在引進國外導彈上準備引進美國LRASM和NSM兩型空艦導彈。

▲LRASM導彈空艦型號。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲LRASM導彈空艦型號。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

總而言之，日本新一代反艦導彈的發展也更加多樣化，既有亞聲速導彈，也有超聲速導彈以及高超聲速反艦武器此外，新一代反艦導彈強調遠射程，可在更遠的距離對敵目標發動進攻，強化包含航空母艦在內的船艦打擊能力。

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關鍵字：高超聲速武器,中期防,ASM-3導彈,航母

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