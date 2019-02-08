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師罵「沒人當你啞巴！」新加坡男童8年不說話　崩潰撞牆面對霸凌

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▲ 黃欽韋目前是名展覽助理人員，在大多數情況下都能順利與人談話。

國際中心／綜合報導

多年前，新加坡一名8歲男童生性活潑開朗，在某個上學日被老師責罵「你不說話，沒人會說你是啞巴」。但這句話在他的心中激起「失控」漣漪，從不跟同學們說話，到害怕出聲咳嗽、打噴嚏，甚至被霸凌也不敢反抗，最終情緒崩潰，用撞牆、撞桌子自我傷害來抒發壓力，自此走過8個無聲年頭。直到中學四年級，他才成功開口與同學進行第一次交談。

《海峽時報》報導，這名男童就是《沉默不是金》（Silence Is Not Golden）一書作者黃欽韋的「焦慮」人生，而這一切要從他的校園生活說起。

▼選擇性緘默症黃欽韋從小所面臨的焦慮症。

黃欽韋在校期間經常被老師責罵或懲罰，他不但要到教室外面罰站，還會被老師丟課本或打後腦勺。在他8歲的某個上學日，他的老師忍不住脫口「你不說話，沒人會說你是啞巴」，讓他從此認定「不說話才是好學生」，並開始相信說話是個不可饒恕的行為。

三年級開學日這天，黃欽韋決定在學校時一句話也不說。不料半年後，這個行為開始失控，因為當他面對同學們的霸凌和排擠時，他無法吐出任何一句話，只能崩潰地用頭撞牆、撞桌子來抒發情緒。此外，他也害怕咳嗽、打噴嚏會發出聲音會引來他人注目，搭乘大眾運輸工具與他人對到眼也會覺得壓力很大，總是低著頭，頸部肌肉僵硬，肢體協調也受到嚴重影響，一度需要使用繃帶來抬脖子。

黃欽韋提到，雖然他上學期間沉默不語，但他在家時會和家人交談，儘管當他感到焦慮時就會不說話。直到9歲這年，他確診選擇性緘默症（Selective Mutism），也就是不能和某些人或是在某些情況下說話，「過了一段時間後，我的沉默再也不是種選擇。」

▲▼人口販賣,人口販運,賣淫,性侵,性販運,人蛇,非法賣淫,性犯罪,傷心,憂鬱（圖／免費圖庫Pixabay）

▲ 黃欽韋提到，「過了一段時間後，我的沉默再也不是種選擇。」（示意圖／免費圖庫Pixabay）

在接受治療後，黃欽韋終於重新找回自己的聲音，在中學四年級快結束時，成功與同學們進行第一次交談，並在2015年畢業於新加坡工藝教育學院（Institute of Technical Education），更在2016年出書寫下自身生活歷程。

憶起治療時期的那段歷程，黃欽韋提到，「當（患者）看到有人跟他們有著一樣的情況時，他們在那個環境下會覺得有安全感，還能分享很多東西，那是最為重要的支持。」他如今也選擇站出來幫助與他擁有相同症狀的患者，「沒有人可以獨自過完這一生，尤其是那些經常面對漫長、艱難旅程的選擇性緘默症患者。」

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關鍵字：選擇性緘默症,沉默不是金,Silence Is Not Golden,黃欽韋,東南亞要聞

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