「川金二會」選擇越南意義重大！　美國、北韓各想要什麼？

▲ 川普與金正恩於去年4月首次會晤。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普6日證實，「川金二會」將於27日至28日在越南舉行。《美聯社》指出，選擇越南做為會晤地點，除了方便性與安全性的考量以外，這個國家自願從共產主義政治體制，轉變為充滿活力的自由市場經濟，這一點為峰會提供了更大的意義。

「透過選擇越南，這兩位領導人向世界發出了一個強力的戰略訊息，那就是他們願意做出突破性的決定，將敵人變成朋友，並以美越關係做為榜樣，讓世界變得更美好」，新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）的研究員Le Hong Hie說。

▲▼ 美方此次的目標是讓北韓同意放棄核武。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，美方此次的目標是讓北韓同意放棄核武；北韓方面尋求較為廣義的目標，也就是「消除駐南韓美軍的核武威脅」；地主國越南則希望能藉此提高對強大鄰國中國的外交影響力、取得南海水域紛爭的話語權。

越南自1986年開始實施「革新」（Doi Moi）經濟政策，取得良好成就。北韓外交部長李勇浩去年11月29日起訪問越南4天，與越南副總理兼外交部長范平明會晤，雙方談及越南發展的經驗。《南華早報》先前指出，越南與美國、北韓都有外交關係，這兩個國家在越南均設有大使館，而越南作為一個經濟成功轉型的共產主義國家，成為川金會地主相當具有意義。