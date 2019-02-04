獨／不滿「剪車」當街揮醉拳爆頭　員警上銬秒變「弱雞」　　　　　　　

▲陳姓工人酒後駕車，還當街對人展「醉拳」傷人 。（圖／記者洪正達翻攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市一名陳姓建築工人喝酒後，騎機車返家途中，懷疑另一名機車騎士故意「剪車」，所以一怒之下把對方給攔了下來，還用拳頭毆打對方頭部，警方獲報趕到現場確定陳姓工人涉嫌酒駕，將他帶回派出所，不過這名陳姓工人藉酒意在派出所大鬧，質疑員警為何要帶他回派出所，而且多次想要離開，最後遭到員警壓制上銬。

從事建築工作的58歲陳姓工人，從工地下班騎車回家途中，就在經過自立路與建國路交叉口的時候，認為另外一名黃姓機車騎士蓄意「剪車」，所以非常不開心把對方攔下理論，並且出拳攻擊對方頭部，員警趕到現場後，聞到陳姓工人是滿身酒氣，經過酒測後發現酒測值竟高達1.03mg/L，帶回派出所偵辦。

▲陳姓工人酒後駕車，還當街對人展「醉拳」傷人 。（圖／記者洪正達翻攝）

不過這名陳姓工人進到派出所後，不知道是太醉了，還是藉酒意鬧事，就在派出所內大聲咆哮，質疑警方為何將他帶回派出所，頻頻問：「幹嘛抓我」，甚至還多次想從派出所離開，最後員警勸說無效，將他壓制上銬，這才讓陳姓工人嚇到酒醒乖乖配合，最後以公共危險罪來移送，而黃姓機車騎士也對陳姓工人提出傷害告訴。