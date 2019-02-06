「21歲男大生」遭酒駕撞死！永遠缺席團圓飯...阿姨崩潰：請儘速立法

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曾因酒駕拒測遭吊銷駕照的陳姓男子2日凌晨4點多又酒駕開車，先是逆向長達1公里後連撞5汽車、3機車，造成21歲彭姓男騎士、25歲鄭姓女騎士傷重不治，事後竟還嗆「死就死了」。對此彭男的阿姨悲痛發文，「家家戶戶圍繞年節的歡樂氣氛，而我們家族卻被一片椎心刺痛的哀淒籠罩著。」

阿姨寫道，「我是孩子的大阿姨，看著他出生陪著他成長，眼睜睜地目睹一個俊秀懂事的孩子，被撞得血肉模糊、面目全非，真的難以接受這般殘酷的事實，心痛如絞、哀慟逾恆，更何況孩子父母親的喪子之痛，該如何言諭有多麼折磨，絕對是永遠無法彌補的傷痛與遺憾，甦醒不過來的噩夢。」不捨21歲孩子從此缺席團圓飯。

▲酒駕的陳男（左）、酒駕父親崩潰痛哭（右）。（圖／東森新聞，下同）



她痛心疾首的呼籲法務部長蔡清祥儘速立法，因酒駕致人死亡視同蓄意殺人，應增列死刑、無期徒刑且是零容忍的，「每一條性命都是人生父母養的，別再傷天下父母心，別再斷送無辜年輕人的可貴生命了，將每一條生命都視如自己家人的愛惜，將心比心吧。」

整起事故發生在2日凌晨4時許，年僅21歲的彭姓男大聲外表帥氣、孝順懂事還是家中的獨子，卻在這場酒駕車禍中不幸喪命，也讓他的父親忍不住淚崩痛罵，「我昨天還跟我兒子在一起，今天就沒了……！我要回去看我的寶貝兒子，他冰冷冷地躺在那裡啊！」

▲彭父看著靈堂兒子的照片，眼神充滿空洞、哀傷。



事後彭父回到車禍現場招魂，情緒仍然難以平復，紅著眼眶燒金紙呼喚兒子回家；他還嘶吼痛斥，「那個人真的是畜牲啊！畜牲！」此外，另名不幸罹難的鄭姓女騎士，原本預計於年後和未婚夫結婚，怎料卻發生此憾事，讓她的未婚夫也忍不住痛哭，一度情緒潰堤追打陳男。

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