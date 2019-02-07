「身為一個臨時工，身上有鏈鋸很正常」毒蟲盜伐扁柏GG

▲身為一個臨時工，身上有鏈鋸很正常，毒蟲盜伐木被逮判刑。此為示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭三星鄉毒品通緝犯郭宜信，2016年間夥同友人，駕駛廂型車前往太平山國家森林遊樂區，試圖盜採林木。但因行蹤鬼祟，被員警攔下盤查，並從郭男身上起出安非他命、海洛因及鏈鋸。郭男坦承吸毒，但否認盜伐，他辯稱「身為一個臨時工，身上有鏈鋸很正常」。一審法院將他判刑1年8月，上訴二審後，高等法院改將他判刑1年4月。可上訴。

判決指出，毒品通緝犯郭宜信（56歲），原本從事木工，但因吸食毒品，有多次入監紀錄。而案件發生於2016年3月間，當時員警在太平山遊樂區宜專一線中間解說站執行臨檢勤務，攔下了郭男駕駛的白色自小客車，車上還有簡姓男子。員警盤查時，覺得郭男、簡男2人均神色有異，車上還有一部鏈鋸，詢問之下，郭男說自己是臨時工，所以身上都會帶著鏈鋸。

員警直覺有異，進行搜身，當場在郭男身上起出安非他命、海洛因毒品，因此懷疑郭男是上個月摸進太平山遊樂區內，鋸走扁柏的山老鼠。郭男坦承吸毒，但否認是山老鼠，警方隨即比對監視器畫面，戳破郭男謊言。郭男這才坦承，因為先前輕易鋸走扁柏，食髓知味，所以才又帶簡男上山，想要再盜伐木。警方在郭男住處起出3塊扁柏，因此將2人移送法辦，檢方依照違反「森林法」規定，提起公訴。

一審法院審理時，2人均坦承偷採扁柏，但都辯稱只鋸了1塊，另外林管處失竊的2塊扁柏，是掉在山溝哩，他們撿起來放在車上，並非鋸走。但法院不採信，將郭男判刑1年8月、簡男判刑1年7月，均併科罰金39萬餘元，另外犯案工具鏈鋸也一併沒收。

案經上訴，高等法院二審審理後，2人均坦承犯行，高院改認定2人僅盜伐1塊扁柏，因此減刑，改將郭男判刑1年4月、簡男判刑1年，另外郭男宣告併科罰金2萬餘元、簡男併科罰金1萬餘元。可上訴。

