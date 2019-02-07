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酒駕拒測吃9萬罰單「駕照吊銷3年」　女友鼓吹害他不及反悔

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▲▼警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

▲警方執行酒測臨檢。（圖／資料照）

地方中心／台中報導

台中一名詹姓男子因為逆向騎機車被警方攔查，員警見他渾身酒氣要求酒測，他卻聲稱自己喝了３罐啤酒一定測不過，最後在女友勸說下，詹男拒測接下9萬元罰單之外，駕照也要被吊銷3年，讓他覺得太不划算提起行政訴訟，認為自己當時是在私人停車場內不應該被抓；台中地院勘驗檢方密錄器畫面後，確認詹男當時有逆向經過道路上才到停車場，且詹男自己拒絕酒測，判決詹男敗訴。

詹男提起行政訴訟表示，去年8月他騎乘機車在公司停車場內，警察進行酒測，但根據道路交通管理處罰條例第3條規定：「道路：指公路、街道、巷衖、廣場、騎樓、走廊或其他供公眾通行之地方。」這些範圍以外違規，本條例無法成立違規，地點為私人土地，認為自己的處分明顯有誤。

法官查驗當時警員佩戴的密錄器採證光碟影像後，發現當時員警目睹詹男逆向經過市政北七路逆向行駛，才會上前攔查，一往前就聞到濃濃酒氣，員警當下就說：「你剛騎那個就是道路」，並請原告出示證件，詹男卻表示「還要吹，不要吧！」還說自己「3瓶啤酒，一定不會過，1瓶就不會過了。」

員警向他解釋超過0.25酒測值才算公共危險，詢問詹男要不要酒測，就在他舉棋不定時，女友接獲通知趕到現場，員警耐心解釋說「拒測就罰9萬，扣3年的各級汽車、機車駕照全部扣銷」、「不拒測就是要吹，最嚴重就是罰錢，公共危險移送」，在女友鼓吹之下詹男最後選擇拒測。

就在詹男坐上警車時突然反悔，想通要3年無照駕駛太不划算，聲稱想要酒測但員警則回說已經來不及，詹男不滿因此發起行政訴訟。法官認為當時詹男先是明確行駛在道路上，才到私人停車場，沾男不能用迂人聽場攔查或攔查時已停車為由拒測酒測，且員警也已經充分說明「吊銷駕照」的後果，判決詹男敗訴。

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關鍵字：酒駕,拒測,台中,私人停車場,女友

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