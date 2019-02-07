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獨／蔡英文形容3愛犬：Maru最膽小、Bella最愛吃、Bunny最優雅

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◎採訪：黃寶慧、陳弘修、陶本和
◎攝影：ETtoday新聞雲攝影團隊

文／陶本和

農曆年前，《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧率ET採訪團挺進總統官邸，一窺蔡英文私下跟愛貓、愛犬的互動；本來我們在總統官邸聊得起勁時，蔡英文主動提議，把領養的3隻退役導盲犬Bunny、Bella跟Maru帶進屋內會議室，她也像個母親般，笑罵牠們，還開玩笑說，「本來想說要出去賺一點飯錢吧，後來覺得節目太難安排，就算了」。

在我們聊蔡想想、蔡阿才到一個段落時，總統主動提議把3隻導盲犬帶進屋內，隨後她自己起身走了出去，沒多久就牽著牠們進到會議室，Bunny、Bella跟Maru興奮地搖著尾巴，總統手上拿著零嘴直說，「欸！Wait！Sit！」，牠們很快就乖乖坐好，但黑色的Maru早就按耐不住，嘴巴的口水直流，弄得總統的褲子都是口水痕，總統笑著說，「哎呀！你口水都出來了！」

▼《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧率採訪團進總統官邸，專訪蔡英文。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝）

▲▼ 蔡英文專訪，總統蔡英文專訪，蔡英文寵物，蔡英文 ，黃寶慧。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝）注意20190207前請勿使用 。

接著，總統把零嘴分別放在他們面前的地上，小聲對著黃寶慧說，「妳講OK，大聲點」；黃寶慧便喊了聲「OK」，他們三個聽到許可指令，迅速把眼前的零嘴吞下肚，大夥兒一片驚嘆，總統也露出替他們感到驕傲的神情，摸著Maru說，「Maru最辛苦了，他是真正服役過的，另這兩個是同胞姐弟（Bella、Bunny），他們就是教學用的」。

蔡英文也像個母親般，談起牠們3個，直說Maru是膽小鬼；Bella最鎮定，但平常最懶惰、最愛吃；Bunny膽子也滿小的，但如果要帶出去，就帶他，根本不需要繩子，要他上車就上車，要他下來就下來，因為他過去訓練在很多人的場合，本身就很自在；總統還開玩笑地說，「本來想說要出去賺一點飯錢吧，後來覺得節目太難安排，就算了」。

在訪談的最後，我們一群人到了戶外散步閒聊，Bella、Maru、Bunny只要總統一聲輕喚，便狂奔到她身邊圍著；蔡阿才一貫喜歡在側門紗窗往外望著院子，盯著三隻狗。而在我們收拾好器材搬上車時，蔡想想就在門口，一貫的進行著她送客的工作，結束了ETtoday新聞雲採訪團下午的拜年造訪。

▼《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧率採訪團進總統官邸，專訪蔡英文。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝）

▲▼ 蔡英文專訪，總統蔡英文專訪，蔡英文寵物，蔡英文 。（圖／記者湯興漢攝）注意20190207前請勿使用

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關鍵字：蔡英文,總統,總統府,民進黨,蔡英文專訪

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