民進黨為何在雲林慘輸？　謝金河拍照PO文曝「關鍵原因」！　

▲謝金河看到這一幕PO文曝關鍵原因。（圖／翻攝自Facebook／謝金河）

政治中心／綜合報導

2018九合一選情相當激烈，雲林縣長選舉由國民黨的張麗善勝出，大贏民進黨現任縣長李進勇4.7萬票。財信傳媒集團董事長謝金河在臉書上PO文表示，過年他回雲林老家陪父母過年，無意間看到電線桿上殘留著選舉海報，口號「簡單又直接」，並認為這可能是綠營這次選舉慘輸的重要原因之一。

謝金河在臉書上發布了幾張自己在雲林騎腳踏車時拍的照片，可以發現電線桿上仍殘留著去年年底選舉的競選海報，海報上的口號寫著，「民進黨沒有倒，菜價不會好！」、「選給民進黨菜價再壞四年！」、「票投給李進勇，就是支持吳音寧！」、「票投李進勇，就是支持蔡英文！」

謝金河表示，海報上這些競選口號簡單又直接，像順口溜般，直接穿透人心， 「我想這可能是民進黨這次選舉慘輸的很重要原因之一。」他認為，這跟上次馬英九執政的順口溜「國民黨不倒，台灣不會好！」有異曲同工之妙。

根據2018年選舉統計資料顯示，民進黨的李進勇只在西螺、莿桐、二崙、水林四個鄉鎮赢了國民黨的張麗善。謝金河指出，他於麥寮、崙背、二崙看到十分密集的選舉海報，幾乎每支電缐桿都貼，但在西螺、林內、莿桐沒有看到，「顯然電缐桿上的民進黨沒有倒，菜價不會漲！發揮了不小的威力。」

