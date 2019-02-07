獨／蔡想想自以為是人　蔡英文常抓牠照鏡子「那就是你啊！」

◎採訪：黃寶慧、陳弘修、陶本和

◎攝影：ETtoday新聞雲攝影團隊

文／陶本和

「想想！」ETtoday新聞雲執行董事黃寶慧帶著ET採訪團隊進到總統官邸，看到鼎鼎大名的蔡想想在門口迎接，大夥聲音拉高8度的叫她，她穿著白底、藍色花紋上衣，盯著每一位陌生外來客，格外冷靜，像極了她的主人蔡英文在政壇的形象。當我們放下包包、器材，身為一家之主的她，開始進行地毯式的「安檢」工作。

「總統是把想想送去特勤中心訓練過吧！」我們開玩笑地說，大夥兒一邊架設器材，想想就在一旁檢查每一個人的包包、器材包。我們帶了「東森寵物商店」的玩具、逗貓棒當作見面禮，蔡英文露出笑容，指著想想說，她到一、兩歲的時候，就已經不玩了，「她覺得自己已經是大人了，不玩小孩子的玩具」。

▼ETtoday新聞雲執行董事率ET採訪團到總統官邸，專訪蔡英文。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝）



的確，我們拿了逗貓棒企圖跟想想玩，她起初還有點好奇，但意思意思抓了兩回，便不再理我們了，一旁的幕僚冷冷地說，「你們拿逗貓棒，她會鄙視你」，一群大人們在室內也笑了起來。

蔡英文說，想想總把自己當成人，畢竟她到總統家時，就她一隻貓，成長過程中沒再認識其他的貓過，「所以別人家的貓來，想想都會去欺負別人」；直到後來蔡阿才到了家裡，「她才覺得奇怪，這個是什麼東西」，因此剛開始，總統把他們放在玻璃的箱子裡隔離起來，讓他們對看，當時想想每天就隔著玻璃，盯著蔡阿才看。

不過也因為蔡想想一直把自己當成人，每當蔡英文在官邸接見客人的時候，她就是迎接客人的重要成員，只要有人來了，她就會坐在門口，當蔡英文要送客時，也會在門口跟客人到別。

蔡英文說，蔡想想迎接過最大咖的來賓，應該就是史瓦帝尼的國王，不過史王一家人雖然不太親近貓，但也都有跟想想打個招呼。總統得意地說，「有時候，還滿有面子的」。

蔡英文也笑說，她很常抱著蔡想想照鏡子，指著鏡中的她說「那個就是妳啊！」要讓她認清自己是一隻貓，不是人啊。

▼ETtoday新聞雲執行董事率ET採訪團到總統官邸，專訪蔡英文。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝）



談起剛認識想想，蔡英文回想，是某一天，蕭美琴委員從花蓮打了電話給她，說找到一隻貓要給她，收到照片時，當時的想想好小、好狼狽，在花蓮的和平村，因為颱風跟媽媽失散，她全身都是泥巴，「所以蕭美琴看到的時候，就是一團泥巴在叫」。

「她從小聲音就非常大」蔡英文說，蔡想想就是因為叫起來聲音很宏亮救了她自己，剛到家裡的時候，也不是很健康的貓，三天兩頭得跑一趟醫院，當時蔡英文都會帶她坐計程車，「有一天計程車司機受不了她的叫聲，叫她下車」。

▼ETtoday新聞雲執行董事率ET採訪團到總統官邸，專訪蔡英文。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝）

