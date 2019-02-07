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資生堂聞名全球的公司名稱　竟然來自中國易經

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▲▼資生堂。（圖／取自日本資生堂推特）

▲ 資生堂廣泛運用山茶花的意象，資生堂所推出的髮妝系列「思波綺」，就是山茶花的意思，其源由則是因為日本自古代以來，即一直使用山茶花油來保養修補頭髮。（圖／取自日本資生堂推特，下同）

作者：李仁毅
譯者：林桂琴
摘自：河景書房出版《原來如此！日本經典品牌誕生物語

●精選書摘 

資生堂是日本化妝品的第一大品牌，在全世界也是第五大，但其公司名稱，竟然是來自中國的古籍《易經》。1848 年出生於千葉縣，曾在日本海軍擔任藥劑師的「福原有信」，於1872 年九月，在東京銀座開設了全日本第一家西式藥房「資生堂藥局」，當時的他年僅25 歲。

資生堂的商號名稱，來自《易經》裡的一句話「周易坤掛曰：至哉坤元，萬物資生，乃順承天」，其中所蘊含的精神，即是從孕育萬物的大地發現生命之美，並不斷地追求新的價值創造。此外，這也包含了「中學為體，西學為用」（日文為「和魂洋才」）的意義，寓意將西方最先端的科學技術，與東方的的哲學睿智融合為一。

1880 年， 資生堂開始販售生髮水，1888 年， 販售全日本的第一個牙膏「福原衛生齒磨石鹼」，但直到了1897 年，資生堂才開始跨入化妝品界。第一號商品「EUDERMIN」化妝水，商品名稱來自於希臘語：「EU」是好的意思，「DERMA」則是皮膚的意思，這樣的商品命名方式，在一百多年前的日本，可說相當地大膽，但也非常摩登。

EUDERMIN 的特徵是在稜角分明的小玻璃瓶裡，裝入鮮紅色的液體，因此在當時也被稱為「資生堂的紅水」。經過一百多年後，資生堂直到今日仍在販售EUDERMIN（中文產品名稱為「紅色夢露」），但包裝與配方與當年已有所不同。

▲▼資生堂。（圖／取自日本資生堂推特）

資生堂知名的「山茶花」商標圖樣，日文稱為「椿（TSUBAKI）」，則是出現於1915 年，設計者為福原有信的兒子，也是資生堂的第一代社長「福園信三」。信三畢業於千葉醫學專門學校，之後還到美國哥倫比亞大學留學，他除了擁有醫藥專長之外，也相當具有藝術與文化素養，帶動了日本近代的攝影寫真藝術，在他的手上，資生堂正式進入化妝品業界，據說漢字的「美容」一詞，是資生堂在1922 年所創造的，同時他也是首位在公司內部設立宣傳部門的日本企業家。

資生堂廣泛運用山茶花的意象，資生堂所推出的髮妝系列「思波綺」，就是山茶花的意思，其源由則是因為日本自古代以來，即一直使用山茶花油來保養修補頭髮。此外，資生堂的企業文化雜誌，刊名也叫做《花椿》。

其實在山茶花之前，資生堂使用的商標圖樣是「老鷹」，但為了能更適合化妝品的特性，信三選擇資生堂的髮油人氣商品：「香油花椿」的山茶花作為代表商標，相較於當時其他公司或商號大多以「家紋」作為商標，資生堂顯得非常的嶄新先進。

▲▼原來如此！日本經典品牌誕生物語。（圖／河景書房提供）

★本文經河景書房授權，摘自《原來如此！日本經典品牌誕生物語
★ 隱藏在品牌裡的「人物」與「故事」
★成為跨越時代永存不滅的經典。

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關鍵字：資生堂,原來如此！日本經典品牌誕生物語,河景書房

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