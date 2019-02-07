瘦子血脂不一定低！　國健署：光憑體型、體重無法判斷

▲不是瘦子血脂就一定低。（圖／CFP）

記者丘秝榕／綜合報導

許多人對於血脂有錯誤認知，覺得只有較「豐滿」的人才會出現「高血脂」這類「血脂異常」，但體重過輕的「瘦子」血脂也不一定是正常的！國健署指出，光看體型或測量體重，無法判斷血脂狀況，不論胖瘦都需要透過抽血檢驗，才能瞭解血脂的真實狀況，找出最正確的健康訊息。

國健署表示，胖瘦是以體重與身高計算身體質量指數，血脂為血清中所含的脂肪，主要包括膽固醇和三酸甘油酯，體內之膽固醇的來源有兩個，其中3/4來自體內肝臟製造大部分身體所需之膽固醇；另外1/4從食物而來，包括動物肉 類、全脂牛奶、蛋黃、家禽類、與魚類。當我們膽固醇吃的多時肝臟的合成就會變少，吃的少時肝臟合成就變多。三酸甘油脂（中性脂肪）也是由肝臟負責製造，不過其合成的材料主要來源包括砂糖、果糖、以及酒精等。

▲有時候吃太多，脂肪就會囤積在體內。（圖／免費圖庫pakutaso）

有些人嗜吃甜食時，當高糖、高碳水化合物食物，經過消化及肝臟處理後，會導致三酸甘油酯升高，如果家族中有高血脂家族病史，雖體重過輕或正常，仍有機會受到基因遺傳、飲食及環境因素而導致血脂異常。

光看體型或測量體重，無法判斷血脂高低，不論胖瘦都需要透過抽血檢驗，才能瞭解「真實情況」，如果血脂出現異常，可藉由生活型態及醫師處方藥物治療，將血脂控制在適當範圍，也可以降低心血管疾病「上身」的風險。

▲養成運動習慣，少吃高油、高熱量食物才是常保健康的辦法。（圖／翻攝PEXELS）

想改善血脂異常狀況，除了配合醫囑用藥控制之外，更需要從飲食改變，包括避免高油、高熱量食物，減少飽和脂肪、反式脂肪攝取，多做運動；這樣多管齊下，才能真正改善高血脂，預防未來心血管疾病及中風危機。

另外，也有人認為抽血可降低血脂，但抽脂術是以探針深入體內，利用負壓吸力，將皮下「深層脂肪」脂肪吸出來，達到塑身的目的。血脂肪包括膽固醇及三酸甘油脂，都是身體運作所需重要成分，抽脂與血脂二者不能問混為一談。