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棉花糖變女神！　高雄正妹半年瘦掉50公斤

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▲▼ 減重美女大瘦50公斤 。（圖／記者洪正達攝）

▲Amy經過一年的努力，歷經開刀、運動、飲食控制成功瘦下來。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

現代人生活壓力大，工作、家庭、經濟常圍繞在身邊，許多人都會藉著各種嗜好或是吃的方式來紓壓，一名年輕女孩Amy，一年前是一位體重達105公斤的胖妹，經過一年多的運動、開到，目前已化身為51公斤的正妹，讓親友及同事都相當吃驚。

減重成功的Amy說，自己身兼多份工作，是一位英文老師，也是高雄地檢署及市警局的特約通譯，更是一位Youtuber，回想一年前的自己簡直無法想像，因為工作壓力關係，麥當勞、巧克力或是其他可讓心情愉悅、紓壓的食物幾乎來者不拒，再加上自己患有「頸部經膜炎」必須長期服用類固醇，以至於讓自己胖到105公斤。

由於體重已經逐漸讓自己的生活成為負擔，Amy於是下定決心減肥，他首先就醫看肥胖門診，並接受胃繞道手術，加上醫師與營養師相當有耐心地幫她調配藥物及控制熱量，經過好幾個月的努力終於減重成功，從破百胖妹轉變為纖細正妹，目前Amy只想對以前的自己說聲「你辛苦了」。

醫師也提醒欲減肥的民眾，運動與飲控制食是最好的減肥良方，貿然服用減肥藥或甚至是來路不明的藥物，都會造成肝腎負擔，有些成分不明的藥物甚至還會造成心臟不適，嚴重者甚至有生命危險，希望民眾要多加注意，目前各大醫院都有減肥門診，可多加利用。

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