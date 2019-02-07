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捲髮妹一天一杯珍奶　珍珠控激推：寧願整天拒吃其他澱粉

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生活中心／綜合報導

台灣人是出了名的愛喝飲料，有些人甚至每天都固定要來上一杯。鍾姓女網友就在臉書「爆廢公社」PO文聲稱，自己每天必喝珍珠奶茶；沒想到意外引出好幾位「珍珠控」附和，，可以整天不吃其他澱粉類，但不能沒有珍珠。

手搖飲料,飲料,手搖杯,茶,珍珠奶茶,珍奶。（示意圖／記者許力方攝）

▲原PO每天都一定要喝一杯珍奶。（示意圖／記者許力方攝，與本文當事人無關）

留著一頭及肩捲髮的鍾女提到，自己每天必喝珍珠奶茶，如果沒有珍珠就換下一家，沒有奶茶也換下一家，基本上缺一不可，曾經也想過是不是要換喝其他的口味，結果看來看去還是決定要珍珠奶茶，「大家有天必喝的（飲料）嗎？」

這篇PO文一出立即引來身為奶茶控或珍珠控的網友們留言，「+1，我是珍奶控」、「每天一杯無糖綠珍珠，為了珍珠可以不吃其他澱粉類」、「而且一定要大顆的」、「雖然不會每天喝，但是買飲料確實沒有珍珠就不行，如果沒有就到下一家，直到買到為止」。

▲喝珍珠奶茶。（圖／記者曹悅華攝）

▲大部分網友覺得，奶茶一定要搭大珍珠才好喝。（示意圖／記者曹悅華攝，與本文當事人無關）

但其實網友回覆最多的答案是「白開水」，台北醫學大學食品安全學系副教授楊惠婷曾在撰文中指出，現今市面上的手搖杯店全糖都很甜，所以民眾習慣點半糖或是無糖，但就算是大杯的無糖珍珠奶茶，根據各家業者的用料、份量不同，平均下來一杯還是有350大卡的熱量。

楊惠婷提醒，如果真的非喝奶茶不可，可以改點無糖珍珠鮮奶茶（珍珠＋低脂鮮奶＋無糖綠茶或紅茶等），熱量大約只有170大卡，不僅可藉由新鮮牛奶（而非奶精）補充鈣質，還可減少油脂的攝取。

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關鍵字：爆廢公社,珍珠奶茶,手搖杯

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